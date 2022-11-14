IMF指全球經濟前景更悲觀 料更多國家再收緊政策

環球經濟在今年面臨不少衝擊，使國際貨幣基金組織（IMF）屢次下調預期。IMF專家日前指出，全球經濟前景較上月預期更為悲觀，估計利息相關行業將受最大衝擊，未來更多國家收緊政策抗通脹。

IMF料全球通脹或已見頂 但較難回落至2%理想水平 【下一頁】

IMF研究部門經濟師格維茲門松（Tryggvi Gudmundsson）周一撰文（14日），指二十國集團（G20）的採購經理指數（Purchasing Managers' Index，簡稱PMI）在過去數月間穩定下跌，確認全球經濟前景與10月全球經濟展望（World Economic Outlook）報告內預測更悲觀。

格維茲門松指出，環球經濟將面臨巨大困難，疲弱的經濟數據反映，未來將有更多挑戰。格維茲門松稱更多國家可能進一步收緊財政及貨幣政策，抗擊通脹及處理債務脆弱，預計眾多G20經濟體亦僧加入相關行列。

格維茲門松認為，財政及貨幣政策進一步收緊將持續影響經濟活動，特別是與利息有關的行業，如房地產等。

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IMF上月把下年全球經濟增長由7月時的2.9%，下調至2.7%，與年初3.8%更是明顯縮減。IMF估計，明年全球經濟增長有25%可能低於2%。

同時，IMF上月亦估算全球約3分1經濟體在今年及來年將有最少兩季連續經濟收縮，造成的經濟損失至2026年時，將高達4萬億美元（約31.12萬億港元）。

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責任編輯：吳漢培