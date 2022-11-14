【業績｜MINISO】名創優品揚13%　9月季度營收增4.5%、經調淨利增127%　預計今季利潤續增長

▲ 【業績｜MINISO】名創優品9月底止季度營收增4.5%、經調淨利增127% 預計今季利潤續增長

名創優品 （09896） （美：MNSO）公布截至9月底的首季業績，期內營收27.72億元，按年增4.5%；淨利潤4.11億元，按年增170.7%；經調整淨利潤4.17億元，按年增126.6%。

名創優品午後升勢擴大，現升13.0%，報14.8元。

名創優品門店截至9月底約成5,296家，按季增長97家，按年增425家；當中內地門店約3269家，按季增43家，按年增234家。

名創優品葉國富：內地優化疫情防控政策有助線下零售

名創優品集團的創始人、主席兼首席執行官葉國富稱，期內出現內地疫情擾動等短期不利因素，公司仍然專注於長期戰略目標，海外業務持續恢復，同時公司盈利能力繼續超出預期。

葉國富提到，上周五（11日）國家衛健委優化疫情防控政策，相信線下零售行業將迎來新一輪的恢復和發展機會，對公司未來收入和利潤的增長依然保持樂觀。

CFO料海外市場續強勁增長 保持財務紀律

名創優品的首席財務官兼執行副總裁張賽音預計，今季海外市場將繼續強勁增長，同時得益品牌升級工作、海外業務穩步復甦，以及海外市場直營業務的盈虧平衡，料利潤表現將按年提升。

張賽音強調，公司在資本層面將繼續在預算、成本控制和資本分配方面保持紀律，並致力於持續穩定的財務表現。

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編輯：李哲毅