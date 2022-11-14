【美股期貨】道指期貨跌83點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）

美股期貨周一於亞洲時段回軟，其中道指期貨跌91點，納指期貨跌60點或0.5%。美國本周焦點將落於PPI數據及樓市數據，以及幣圈FTX爆煲最新進展。另外，英國將於周四（17日）公布「秋季預算案」。

美國本周重點數據：

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焦點新聞：

【外圍一周前瞻】美國10月PPI按年增長料回落至8.3% 英國周四公布「秋季預算案」（附表）

即市走勢：

【18：30】道指期貨跌83點 納指期貨跌0.6%

【12：24】道指期貨跌91點，報33672點，標指期貨跌12點，報3987點，納指期貨跌60點或0.5%，報11787點。

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【11：18】【Twitter】傳Twitter解雇4400名合約員工 涉8成外判人手

【10：32】【FTX爆煲】11.14最新發展：幣安停止FTT存款 SBF據報正被巴哈馬監視 傳Alameda CEO擬由香港前往杜拜

【07：30】美股上周五向上，美滙指數再急跌1.7%，至106.416，創8月中以來低位，刺激科技股繼續造好，道指上周五低開高收，最多曾跌320點後，收市倒升32點或0.1%；標指升0.9%，收報3992點；納指升209點或逾1.8%，收報11323點。

即睇美股收市︰

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責任編輯：梁浩碩