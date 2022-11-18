【美股期貨】美股期貨個別發展　道指期貨跌33點、納指期貨升近0.2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周五於亞洲時段個別發展，其中道指期貨跌33點，納指期貨升20點或近0.2%。美國今日將會公布10月二手樓銷售、10月領先指數。

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即市走勢︰

【12：16】【美股焦點】美國籲投資者警惕「殺豬盤」 尤其是小型IPO拉高出貨陷阱

【12：08】道指期貨跌33點，報33548點，標指期貨升2點，報3957點，納指期貨升20點或近0.2%，報11731點。

【11：24】【金融界裁員】穆迪據報關閉風險管理部中國業務 並裁員約百人

【11：01】【Twitter】馬斯克發「最後通牒」後關閉Twitter辦公室 逼員工在高強度工作、辭職二選一後語氣軟化

【10：21】【日本經濟】日本10月CPI升3.6%創40年高 黑田東彥：當前不適合加息、料明年CPI升幅將縮窄

【09：08】【美股業績】GAP季度業績勝預期 股價盤後升7%

【08：25】【美股焦點｜AMZN】亞馬遜CEO︰裁員計劃將持續至2023年

===以下為11月17日（周四）美股===

聖路易斯聯儲行長布拉德（James Bullard）最鷹的言論一出，揚言利率需加至最少5厘，即嚇怕投資者，美債息再抽升，道指曾瀉超過340點，其後跌幅大幅收窄；反映中國概念股表現的金龍中國指數反彈3.7%。

即睇美股收市：

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截至本港今晨5時（即收市），道指跌7點，報33546點；標指跌12點，報3946點；納指跌38點或0.3%，報11144點。美國10年期債息一度抽高至3.805厘。

市場預期美國聯儲局加息至「足夠限制性水平」，是在5厘水平，然後便暫停加息，而布拉德指是5至7厘，將「利率天花板預期」推上另一個層次，最重要的是，他是利率決策的投票委員。

另一位儲局官員、克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，美國金融市場部分結構性脆弱，需要較快地解決，因為貨幣政策要行之有效，明顯就需要運轉良好的金融市場。

國際油價下跌，紐約期油跌4.4%至81.82美元，布蘭特期油跌3.2%，報89.9美元，自去年10月以來首次跌破90美元。全球經濟放緩削弱原油需求的前景，加上中國努力應對新冠病例的增加，與此同時，摩根大通預計美國明年將因加息而陷入溫和衰退。

美國10月新屋動工以年率計為142.5萬間，按月跌4.2%，高於預期的141.1萬間，前值由143.9萬戶上修至148.8萬間。美國10月營建許可按月跌2.4%至152.6萬間，高於預期的151.4萬間，前值為156.4萬間。房屋數據下跌，反映經濟增長將被拖累。

11月費城聯儲製造業指數由-8.7下降至-19.4，遠遜預期負6。美國抵押貸款利率創下1981年以來的最大跌幅，降至6.61厘。

即市走勢︰

【01：46】FTX交易部門提拔Kroll為理賠專員，以處置在美國特拉華州提交的破產程序。

【01：35】美國眾議院議長佩洛西：將辭去眾議院民主黨領袖一職

【01：22】市場消息：Meta旗下WhatsApp的APP內購物功能，推廣至巴西、印尼、墨西哥和英國。

【01：07】亞馬遜（美：AMZN）表示，考慮到更高的成本，正調整履行費用，同時取消單獨的燃油附加費；將對外履行費率平均提高0.22美元。

【01：05】道指轉漲，此前曾一度跌近300點，標指跌幅收窄至不足0.5%，納指跌逾0.3%

【01：01】美國抵押貸款利率創下1981年以來的最大跌幅，降至6.61厘。

【00：55】布蘭特原油大跌3%，報89.67美元，自10月以來首次跌破90美元。

【00：34】摩根士丹利分析師Simeon Gutman將Target目標價，從190美元下調至155美元，維持觀望評級。盡管第四季度門檻較低，但不太可能成為新的催化劑。分析師在財報後的總結報告中告訴投資者，2023財年可能出現的每股收益區間很廣且能見度很低，這意味著該股可能水漲船高。

【00：30】歐股收市個別發展，德股升0.23%，法股跌0.47%，英股跌0.06%，泛歐stoxx 600指數跌0.42%

【00：29】富蘭克林首席執行官：FTX爆煲事件將刺激去中心化交易所採取行動，FTX風波屬於穩定幣崩塌現象的蔓延。

【00：28】美股郵輪概念股延續前日跌勢，挪威郵輪（美：NCLH）跌7.28%，皇家加勒比郵輪（美：RCL）跌3.67%，嘉年華郵輪（美：CCL）跌2.65%。

【00：17】紐約原油期貨下跌4%，報82.13美元。布蘭特原油也跌逾2%，至90.50美元。標指和納指維持超過1%跌幅。

【23：59】美國參議院民主黨成員沃倫等致函FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF），要求其就FTX的流動性危機給出答案。

【23：45】中概股造好，納斯達克金龍指數漲逾4%，阿里巴巴漲幅擴大至8%，騰訊音樂漲逾7%，京東漲逾6%。

【23：35】美股社交媒體板塊下跌，Pinterest（美：PINS）跌超5%，Match Group（美：MTCH）跌超4%，Snap（美：SNAP）跌近3%。

【23：05】市場消息：SpaceX向美國國家勞動關係委員會投訴，投訴內容是馬斯克在SpaceX創造了充滿敵意的工作環境

【22：10】【儲局官員】布拉德：利率水平需要更高才能降低通脹 聯儲局或要加息到5厘至7厘才足夠

【18：40】道指期貨跌68點，納指期貨跌0.1%

【12：03】【FTX爆煲】最新發展：淡馬錫認輸逾21億、BlockFi告急、薯條哥被召出席美國國會、耶倫揚言加強監管（11月17日）

【12：03】道指期貨升21點，報33612點，標指期貨升4點，報3972點，納指期貨升16點或0.1%，報11756點。

【11：37】【Twitter】馬斯克最後通牒：Twitter員工日內須在高強度工作、辭職二選一

【10：15】【FTX爆煲】BlockFi據報幾日內申請破產保護 成FTX事件最新受害者

【10：06】【芯片大戰】ASML將在台灣新北建廠擴大產能 一期投資300億新台幣

【09：12】【中概股審計】美方據報在港審查中概股底稿獲予足夠權限 包括列印相關文件

【08：28】【美企業績】英偉達第三季收入跌17%勝預期 料轉供予中國新型芯片可彌補當地收入損失

【08：18】【美股業績｜Cisco】思科季度業績勝預期+上調指引 股價盤後升4%

【08：04】【儲局官員】儲行行長戴利料儲局至少加息1厘 暫停加息不在考慮範圍

【07：52】【減持美債】中國9月減持美國國債 持有規模降至2010年6月以來最低水平

【07：30】【儲局官員】儲行行長威廉斯：儲局加息不應受金融市場風險影響

【07：09】【儲局官員】儲局理事沃勒傾向12月放慢加息至0.5厘

【06：50】【美國經濟】高盛上調加息預期 料5.25厘見頂

【06：42】【美國經濟】摩根大通預期美息5厘見頂 2024年或轉向減息

【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇！

===以下為11月16日（周三）美股===

美國大型零售商Target預期年底購物旺季的銷售遜色，有別於10月零售數據佳的情況，美股反覆偏軟。截至今晨5時，道指收市跌39點，報33553點；標指跌0.8%，收報3958點；納指跌1.5%，收報11183點。

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美滙指數跌0.15%，報106.25，即市一度跌至105.86水平；美長債息回落，10年債息報3.688厘

服裝零售商Target第三季度淨利潤按年下滑52%，低於預期，並針對節假日銷售發出警告，股價曾跌逾16%，低至148.75美元，收市跌13%，創5月份以來最大單日跌幅。

思科（美：CSCO）第一財季收入136億美元，高於分析師預期133.1億美元。預計全年收入將增長4.5%至6.5%，市場預期將增長5.1%，公司先前預計將增長4%至6%。思科美股收市後漲逾2%。

美國零售數據佳，消費者對商品需求穩定，美國10月零售銷售按月增長1.3%，高於預期的升1%，前值為持平。核心零售銷售增長回升，增1.3%，遠超預期0.5%；不計汽車及車的零售銷售增長由0.3%回升至0.9%，同樣超預期0.2%。

美國長債息回落，10年債息報3.688厘，創逾1個月新低。30年期債息亦跌逾12點子，報3.8387厘。

聯儲局官員繼續就貨幣政策作評論，三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，預期儲局加息至利率頂峰4.75至5.25厘區間，將是合理的看法。她指當前不再存在暫停加息的可能性，就政策利率而言，重心在於加息至何種適當的水平。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）則指，即便12月加息50個基點，仍將是大幅緊縮。如果儲局放慢加息幅度至50個基點，他將感到更加安心。在決定下一步政策之前，將觀察從現在到12月的數據。又指儲局還將繼續加息，一直持續到明年。

沃勒並表示，利率需要到多高取決於通脹，沒有必要給出預期利率水平。

高盛上調聯儲局終端利率區間預期至4.75至5.25厘，之前預計為4.75至5厘。高盛預計，聯儲局將在12月份加息50個基點，2023年2月份、3月份、5月份將依次加息25個基點。

美國眾議院金融服務委員會表示，將於12月舉行聽證會，調查近期宣布破產的大型加密貨幣交易平台FTX，預計FTX創始人兼前首席執行官薩姆·班克曼-弗里德將出席聽證會。

美國財長耶倫指，加密數字貨幣交易所FTX出現問題，這表明該行業需要監管。

據美國福克斯新聞報道，加密貨幣交易平台FTX創始人兼前首席執行官薩姆·班克曼-弗里德等人遭到投資者的集體起訴，投資者稱其違反佛羅里達州法律並使消費者蒙受超過110億美元損失。

Tesla行政總裁馬斯克入主社交媒體推特（Twitter），成為新掌舵人，馬斯克表示，最終會為公司尋找一位新主管。

全美住宅建築商協會（NAHB）公布數據顯示，美國11月NAHB房產市場指數低於預期，由10月份的38降至33，市場預期36。美國9月企業庫存按月增長0.4%，增速低於預期的0.5%，亦低於8月向上修訂後的0.9%。

即市走勢︰

【05：01】熱門中概股普遍下跌，小鵬汽車跌近11%，騰訊音樂跌逾9%，蔚來跌逾8%，愛奇藝跌逾7%，理想汽車跌逾6%，百度、嗶哩嗶哩跌逾5%，微博跌逾3%，唯品會跌逾2%，京東、阿里巴巴跌逾1%。知乎漲逾3%，每日優鮮漲逾2%，中國鋁業漲逾1%。

【04：35】據華爾街日報，亞馬遜（美：AMZN）向部分員工發出自願離職的建議。

【04：35】市場消息：加密貨幣借貸平台BlockFi據悉在FTX事件的影響下，計劃即將申請破產。

【04：19】美國參議院委員會：Meta與聯邦調查局（FBI）仍未盡全力一同應對該公司業務當前存在的安全隱患。

【04：17】美國30年期債息跌穿50日均綫，下跌約8.個基點，刷新日低至3.6825厘，脫離歐股盤前漲至的日高3.8404厘。

【04：11】美股半導體板塊持續走低，美光科技（美：MU）跌7.5%，邁威爾科技（美：MRVL）跌5.7%，AMD（美：AMD）跌5.3%，恩智浦半導體（美：NXPI）、安森美半導體（美：ON）跌約5%。

【03：42】據道瓊斯新聞，FTX巴哈馬分公司（FTX.Bahamas）計劃清算資產，從而支付巴哈馬當地的債權人。

FTX管理層可能會在那些美國法庭抗辯，以維持其申請破產的決心。

【03：31】紐約12月原油期貨收跌1.33美元，跌幅1.53%，報85.59美元。

【03：09】據Coindesk消息，台積電（TSM）暫停與FTX在電競領域的合作夥伴關係。

【03：09】美股激光雷達概念股受壓，Velodyne（美：VLDR）跌9.65%，Luminar（美：LAZR）跌6.2%，維視圖象（美：MVIS）跌3.47%。

【02：46】紐約12月黃金期貨收跌近0.1%，報1775.80美元。

【02：07】市場消息：麥康奈爾再次當選美國參議院共和黨領袖兼發言人。

【02：00】美國30年期債息下跌，觸及即市低位3.88厘。20年期債息降至4.097厘，為10月7日以來的最低。

【01：55】歐元兌美元漲幅收窄至0.3%，最低觸及1.0374，此前媒體報道稱，歐洲央行可能傾向12月加息50個基點，而非之前所希望的75個基點。德債期貨價格上漲。

【01：52】彭博引述市場消息：歐洲央行官員可能傾向12月加息50個基點，而不是75個基點。

【01：25】倫敦金屬交易所（LME）：正在加強對鎳交易的監控，鎳價限制在波動中正常運行。

【01：19】市場消息：英國將投入數十億資金用於提高能源效率，以減少13%的能源需求

【00：41】美國眾議院金融服務委員會表示，將於12月舉行聽證會，調查近期宣布破產的大型加密貨幣交易平台FTX，預計FTX創始人兼前首席執行官薩姆·班克曼-弗里德將出席聽證會。該委員會表示，監督企業行為是國會最關鍵的職能之一，眾議院將徹底調查FTX破產的原因，並追究不良行為者的責任。

巴哈馬總理戴維斯表示，已對調查FTX一事發出最高指令；巴哈馬仍是保護數字資產的堅實避風港。

【00：39】美國10年期債息維持3.5%跌幅，暫報3.7324厘，此前高盛上調聯儲局終端利率目標區間預期至5至5.25厘，之前預計為4.75至5厘。兩年期美債息維持逾2.5基點漲幅，徘徊於4.36厘上方，歐股盤前曾漲至日高4.3992厘。

【00：35】歐股收市下跌，德股跌1%，法股跌0.52%，英股跌0.25%，泛歐STOXX 600指數跌0.99%

【00：34】亞馬遜（美：AMZN）設備部門主管Dave Limp表示，公司開始在設備部門進行裁員。

【00：19】亞馬遜（美：AMZN）跌幅收窄至2%。亞馬遜通知員工將在設備和服務部門裁員，未披露裁員數量和時間。

【00：18】紐約原油期貨跌3%，現報84.29美元。美國能源信息署（EIA）周報顯示，11月11日當周，美國原油進口創2021年5月份以來新低。

【00：09】英國央行行長貝利表示，英國央行不會干預外滙市場。他又指英國核心商品通脹開始回落。

【23：47】美國聯儲局負責金融監管事務的副主席巴爾 （Michael Barr）表示，穩定幣是聯儲局迫切需要處置的一個風險。加密貨幣交易平台FTX破產事件，對銀行系統沒有產生可見影響，需要為銀行參與加密貨幣交易設置警戒欄。

【22：51】納指跌逾1.1%，芯片類股份有沽壓、美光科技和AMD跌約4.4%、應用材料跌約4.3%、英偉達跌逾3.9%、ASML跌逾3.7、邁威爾科技也跌逾3.4%，電動汽車生產商Lucid集團跌4.8%，中概股網易則漲超3.1%暫時領跑，安進、再生元製藥、T-Mobile最多漲約1.6%。

【22：29】服裝零售商TARGET（美：TGT）曾跌17%，創5月18日以來最大即市跌幅。沃爾瑪（美：WMT）漲逾1.3%，延續上日漲6.5%的表現。

【22：29】美股期貨反覆，道指期貨跌42點，納指期貨跌0.5%。美滙指數在零售數據後下跌，暫報106.24，跌0.2%。10年期美債息跌至3.72厘。

【18：30】美滙再穿106關，道指期貨升95點、納指期貨升0.3%

【12：14】道指期貨跌69點，報33536點，標指期貨跌10點，報3989點，納指期貨跌37點或0.3%，報11867點。

【10：45】【美股焦點】波蘭：俄製導彈襲本土2人亡 拜登：導彈軌跡不似從俄羅斯發射（不斷更新）

【10：20】【SpaceX】SpaceX據報進行新融資、估值將超過1500億美元 惟馬斯克僅予一字否認消息

【08：08】【芯片大戰】蘋果據報2年後將轉向亞利桑那州一間工廠採購芯片 或暗指為台積電在美工廠

===以下為11月15日（周二）美股===

美國最關鍵的通脹問題，在PPI數據公布後，有望反映進一步紓壓，10月PPI最終需求由8.4%放緩至8%，大幅加息預期持續降溫。惟受累於地緣風險急升溫，道指蒸發早段450點升幅，更一度倒跌216點，其後靠穩。

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截至今晨5時（即收市），道指升56點，報33592點；納指升162點或1.45%，報11358點；標指升34點，報3991點。美滙指數反覆跌0.17%，報106.48。

俄烏戰火再掀市場憂慮，俄軍從赫爾松撤退後，向烏發動導彈攻擊，美聯社引述一位未具名美國情報官員消息稱，北約成員國波蘭遭到兩枚俄飛彈襲擊，兩人死亡。五角大樓發言人說，美國沒有足夠的信息來證實這一點，將對此事進行調查。俄羅斯國防部否認襲擊烏克蘭-波蘭邊境附近目標。

市場同時關注美國的通脹形勢 ； 亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，美國通脹有放緩跡象，但聯儲局仍須努力，進一步加息至對經濟具限制性水平，讓通脹逐步回復至2%指標。

安聯首席經濟顧問埃爾埃里安（Mohamed El-Erian）稱，聯儲局應以壓抑通脹為首要任務，堅持加息直至通脹有趨勢回落至2%指標為止 ； 如果容許通脹植根，導致通脹預期上升，後果將是滯脹，情況更加可怕。

聯儲局副主席巴爾（Michael Barr）表示，關注到包括加密貨幣在的內非銀行體系潛在風險，指聯儲局難以清楚了解非銀行體系的數據，情況令人關注，擔心市場動盪可能蔓延至金融體系。

巴爾強調監管機構在監管加密貨幣市場方面處於較有利位置，可以迅速建立其監管能力。

據全球第二大加密貨幣交易所FTX在美國提交的破產申請書稱，FTX陷入嚴重的流動性危機，因此必須提出破產保護，債權人恐超過100萬名。申請書指外界亦質疑創辦人兼前行政總裁Sam Bankman-Fried （SBF）對FTX複雜資產架構和業務的管治能力。

美國11月紐約州製造業調查指數為4.5，遠高於預期負6，前值為負9.1。

美國10月PPI最終需求由8.4%回落至8%，較預期8.3%為少；按月維持0.2%，亦較預期的0.4%反映10月批發成本放緩。核心PPI按年6.7%，低於預期的7.2%，前值為7.1%。

美國本周重點數據：

即市走勢：

【23：00】道指曾升450點，高見33987點，納指曾升2.6%，高見11492點，標普曾升1.8%，高見4028點。

【21：35】美滙指數在經濟數據差過市場預期後轉弱，跌穿106關，美國10年債息於3.8厘水平，未見大為波動。在亞洲時段，美國道指期貨急升388點，報33950點，納指期貨升3.1%，報12092點，標普升1.9%，報4042點。

【21：33】【美國經濟數據】美10月PPI低過預期 11月紐約州製造業調查指數負轉正 勝預期

【19：23】【業績｜中概股】騰訊音樂第三季經調整淨利增36%勝預期 美股盤前抽升逾1成

【19：02】【歐洲經濟】歐元區第三季GDP按季升0.2%符預期 9月貿易逆差勝預期

【16：05】【虛擬資產】星數字證券交易所ADDX獲韓國銀行KBFG入股 涉1.56億港元

【15：58】【科企裁員潮】蝦皮母企SEA據報近半年裁減7000職位

【14：41】【投行重組】瑞信落實賣產 阿波羅接手大部分證券化產品資產

【14：00】【芯片大戰】股神巴菲特、橋水齊買台積電TSMC 巴郡首披露持股、台積電股價全日升8%

【12：43】【大戶持倉】高瓴資本上季加碼阿里巴巴及拼多多 大手減持京東並清倉SEA

【12：22】【日本經濟】日本第三季GDP再次陷入負增長、按年跌1.2% 個人消費僅增0.3%

【12：19】亞洲時段，美國道指期貨升116點，報33675點，納指期貨升0.6%，報11806點，標普升0.4%，報3983點。

【12：05】【股神巴菲特】股神投資旗艦巴郡首次披露持有台積電TSMC 台積電股價彈逾9%、創兩年最大升幅

【11：50】【投行重組】瑞信開始全球裁員9000人行動 亞洲至少3名董事總經理被炒

【08：43】【美股焦點】亞馬遜據報本周裁員萬人 市場預期亞馬遜第四季網上商店收入增長不足1%

【08：22】【AAPL】蘋果據報罕有地向中小企就採購14吋和16吋MacBook Pro予10%折扣

===以下為11月14日（周一）美股===

美國聯儲局副主席布雷納德表示，FOMC可能很快放慢加息節奏是合適不過，但她未有提及是否減慢至0.5厘，以及利率峰值水平，市場認為繼續顯示出儲局抗通脹的決心，以實現2%通脹目標，加息期或未完。美滙指數一度反彈0.9%，重上107水平，至107.27，收報106.88，升0.6%。美10年債息報3.874厘，升0.045厘。

聯儲局側重於核心通脹數據，而通脹數據初步讓人對美國高通脹問題感到安心。布雷納德指，要多久達到利率峰值將由經濟數據來決定，即使是12月議息會議，到時也會有更多的數據出爐；緊縮政策的實施需要時間，因此把加息步伐調整到更謹慎的速度是有意義的；很難給出關於勞動力市場和失業率路徑的確切預測。

即睇美股收市：

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她續指，美國國債實際收益率曲綫目前在1%以上，要看到緊縮政策在經濟中完全顯現確實需要時間，貨幣緊縮已在房價持平或下跌中表現很明顯，住房服務業在通脹的峰值，可能要到明年才會達到。

美國10月通脹預期反彈，紐約聯儲銀行10月最新調查結果顯示，消費者一年期通脹預期為5.9%，之前預計為5.4%；三年期通脹預期反彈至3.1%，之前預計為2.9%。

美股方面，國家主席習近平與美國總統拜登會面後，市場認為中美兩國緊張關係降溫，道指一度升216點，惟尾市三大指數偏軟，納指跌逾1%跑輸大市，Lucid集團跌逾5%。

本港時間今晨5時（即收市），道指跌211點或0.6%，收報33536點；納指跌1.1%，收報11196點；標指跌0.9%，收報3957點。

個股方面，亞馬遜據聞計劃在企業和技術部門裁員約1萬人，預計最快本周開始，這將是亞馬遜歷來規模最大一次裁員行動。知情人士還稱，裁員將集中在設備部門，包括語音助手Alexa，以及零售部門和人力資源部門。亞馬遜股價跌逾2.3%。

拜登在開始會談時表示，中國和美國可以管控雙方分歧，防止競爭演變成接近衝突，找到方法就需要相互合作的緊迫的全球議題共同努力。拜登指，相信世界期待中國和美國在解決氣候變化、糧食不安全等全球挑戰方面發揮關鍵作用，並期待能夠合作，美國隨時準備這樣做，與中國合作——如果這也是中方所期望的。

習近平指，中美雙方需要找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升，政治家要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確同他國、同世界的相處之道，當前人類社會面臨前所未有的挑戰，世界站在十字路口。國際社會普遍期待中美處理好彼此關係。

中美達成了6項「同意」。（1）同意雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商；（2）同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調；（3）同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會取得成功；（4）同意開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作；（5）同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題；（6）同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往。

美國本周焦點將落於PPI數據及樓市數據，以及幣圈FTX爆煲最新進展。另外，英國將於周四（17日）公布「秋季預算案」。

美國本周重點數據：

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焦點新聞：

【外圍一周前瞻】美國10月PPI按年增長料回落至8.3% 英國周四公布「秋季預算案」（附表）

即市走勢：

【05：03】熱門中概股上漲，富途控股漲逾7%，每日優鮮漲逾6%，京東漲逾3%，百度漲逾2%，小鵬汽車、唯品會、嗶哩嗶哩漲逾1%，騰訊音樂、網易、阿里巴巴小幅上漲。理想汽車跌近5%，蔚來、愛奇藝跌逾2%，微博、瑞幸咖啡跌逾1%。

【05：01】納斯達克金龍中國指數初步收漲0.5%，成分股名創優品漲29%領跑，籮筐技術漲10.2%。

【04：46】美國10年期債息漲6.36基點，報3.8761厘，即市交投於3.8518厘至3.9024厘區間。2年期債息漲7.35基點，報4.4056厘，徘徊於即市高位4.4350厘附近。

【03：54】聯邦快遞稱，在美國部分市場暫時解僱員工，是為了應對當前商業環境對公司訂單量造成的負面影響；一些符合條件的員工將獲得永久調動機會，前往其他有招聘需求的市場；公司將繼續評估商業化境，當商業環境允許的時候，會召回暫時解僱的員工。

【03：47】美國參議院多數黨領袖舒默：希望在「跛腳鴨國會」期內解決美國債務上限問題。

【03：37】美國曼哈頓檢察官調查加密貨幣交易平台FTX。FTX上周申請破產保護。

【03：37】紐約12月原油期貨收跌3.09美元，跌幅3.47%，報85.87美元。布蘭特1月原油期貨收跌2.85美元，跌幅2.97%，報93.14美元。

【02：58】紐約12月黃金期貨收漲0.4%，報1776.90美元，創8月份以來收盤新高。

【02：58】Moderna（美：MRNA）漲幅擴大至6.5%，領漲美股抗疫概念股；輝瑞（美：PFE）漲3.88%，BioNTech SE（美：BNTX）漲3.2%，阿斯利康（美：AZN）、吉利德科學（美：GILD）漲約2.3%。

【02：44】知情人士稱，蘋果（美：AAPL）並不尋求在iPhone上增加更多的廣告，並對目前的收入增長感到滿意。

【02：17】Netflix（美：NFLX）盘中涨幅扩大至5%，报304.8美元。

【01：52】瑞士央行行長喬丹：可能在12月加息，這取決於數據

【01：51】加密貨幣交易和借貸平台BlockFi表示，推遲追討FTX對該公司所欠債務，將繼續暫停客戶提現。要求客戶不要向錢包BlockFi Wallet提交任何存款。

【01：16】油價跌幅擴大，紐約原油大跌3%，報86.26美元。

【00：32】歐股收市上揚，德股升0.62%，法股升0.22%，英股升0.92%，泛歐STOXX 600指數升0.14%

【00：24】紐約原油下跌2%，報87.17美元。

【00：06】美國2年期債息漲10個基點，至4.433厘。

【00：02】美聯儲調查報告，10月通脹預期反彈。

紐約聯儲銀行10月最新調查結果顯示，消費者一年期通脹預期為5.9%，之前預計為5.4%。10月三年期通脹預期反彈至3.1%，之前預計為2.9%。

今年汽油價格創下預期的單月漲幅紀錄，10月達到4.8%。

【23：55】市場消息： 亞馬遜（美：AMZN）據稱計劃裁員大約1萬人，預計最快本周採取行動。知情人士稱，裁員將集中在亞馬遜的設備部門，包括語音助手Alexa，以及零售部門和人力資源部門。亞馬遜股價快速反彈，跌不足1%，此前曾一度跌3.4%。

【23：00】中美達成了6項「同意」。（1）同意雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商；（2）同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調；（3）同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會取得成功；（4）同意開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作；（5）同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題。同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往；（6）兩國人就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題坦誠深入交換了看法。

【22：30】道指開市跌111點，納指跌0.8%。

【22：00】拜登在開始會談時表示，中國和美國可以管控雙方分歧，防止競爭演變成接近衝突，找到方法就需要相互合作的緊迫的全球議題共同努力。拜登指，相信世界期待中國和美國在解決氣候變化、糧食不安全等全球挑戰方面發揮關鍵作用，並期待能夠合作，美國隨時準備這樣做，與中國合作——如果這也是中方所期望的。

習近平指，中美雙方需要找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升，政治家要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確同他國、同世界的相處之道，當前人類社會面臨前所未有的挑戰，世界站在十字路口。國際社會普遍期待中美處理好彼此關係。

【19：00】美滙指數反彈0.8%，至107.16。

【18：43】【儲局官員】沃勒：10月通脹回落屬好消息 惟不會在未來一兩次會議停止加息

【18：30】道指期貨跌83點 納指期貨跌0.6%

【17：07】【FTX爆煲】最新發展：SBF神隱兩日首發聲、幣安成立行業復甦基金、星金管局查同系Quoine牌照（11月14日）

【16：49】【國際油價】美國財長耶倫：G7對俄油實施價格上限令中國受益

【12：24】道指期貨跌91點，報33672點，標指期貨跌12點，報3987點，納指期貨跌60點或0.5%，報11787點。

【11：45】【中美角力】貝萊德據報放棄美國發行中國國債ETF 兩大原因擱置

【11：45】【全球經濟】IMF：未來經濟前景更黯淡 加息過急或引主權債務危機

【11：18】【Twitter】傳Twitter解雇4400名合約員工 涉8成外判人手

【10：32】【FTX爆煲】11.14最新發展：幣安停止FTT存款 SBF據報正被巴哈馬監視 傳Alameda CEO擬由香港前往杜拜

【07：30】美股上周五向上，美滙指數再急跌1.7%，至106.416，創8月中以來低位，刺激科技股繼續造好，道指上周五低開高收，最多曾跌320點後，收市倒升32點或0.1%；標指升0.9%，收報3992點；納指升209點或逾1.8%，收報11323點。

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責任編輯：梁浩碩