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【美股期貨】美滙指數升0.8%　日圓跌1.3%　道指期貨跌百點（不斷更新）

股市 19:03 2022/11/14

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環球聚焦G20（20國集團）峰會，尤其是中美兩國元首會晤，預期會談時間2小時，滙市震動，美滙指數反彈0.8%，重上107水平，至107.16。美國10年期債息回升至3.886厘。日圓兌每美元跌1.3%至140.63。

道指期貨跌107點，納指期貨跌0.7%。

美國本周焦點將落於PPI數據及樓市數據，以及幣圈FTX爆煲最新進展。另外，英國將於周四（17日）公布「秋季預算案」。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

美國本周重點數據：

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焦點新聞：

【外圍一周前瞻】美國10月PPI按年增長料回落至8.3%　英國周四公布「秋季預算案」（附表）

即市走勢：

【19：00】美滙指數反彈0.8%，至107.16。

【18：43】【儲局官員】沃勒：10月通脹回落屬好消息　惟不會在未來一兩次會議停止加息

【18：30】道指期貨跌83點 納指期貨跌0.6%

【17：07】【FTX爆煲】最新發展：SBF神隱兩日首發聲、幣安成立行業復甦基金、星金管局查同系Quoine牌照（11月14日）

【16：49】【國際油價】美國財長耶倫：G7對俄油實施價格上限令中國受益

【12：24】道指期貨跌91點，報33672點，標指期貨跌12點，報3987點，納指期貨跌60點或0.5%，報11787點。

【11：45】【中美角力】貝萊德據報放棄美國發行中國國債ETF　兩大原因擱置

【11：45】【全球經濟】IMF：未來經濟前景更黯淡　加息過急或引主權債務危機

【11：18】【Twitter】傳Twitter解雇4400名合約員工　涉8成外判人手

【10：32】【FTX爆煲】11.14最新發展：幣安停止FTT存款　SBF據報正被巴哈馬監視　傳Alameda CEO擬由香港前往杜拜

【07：30】美股上周五向上，美滙指數再急跌1.7%，至106.416，創8月中以來低位，刺激科技股繼續造好，道指上周五低開高收，最多曾跌320點後，收市倒升32點或0.1%；標指升0.9%，收報3992點；納指升209點或逾1.8%，收報11323點。

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【開市追揸沽】恒指下站望幾點？ 科網股業績出爐怎部署

美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

美股 期貨 港股 PPI 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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