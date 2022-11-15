【美股收市】道指跌211點 納指跌逾1% 亞馬遜傳裁員跌逾2% 習拜會籲增合作 （不斷更新）

美股好淡爭持，習拜會後，市場認為中美兩國緊張關係降溫，道指一度升216點，惟尾市三大指數偏軟，納指跌逾1%跑輸大市，Lucid集團跌逾5%。

國家主席習近平與美國總統拜登會面長達3小時，市場原預期會談2小時，兩大領袖均呼籲緩和緊張關係，地地緣危機亦降溫。道指最多跌213點，其後倒升，納指亦曾跌1.4%。

本港時間今晨5時（即收市），道指跌211點或0.6%，報33536點；納指跌127點或1.1%，報11196點；標指跌0.9%，報3957點。美滙指數報106.78，升0.46%；美10年債息報3.874厘，升0.045厘。

個股方面，亞馬遜據聞計劃在企業和技術部門裁員約1萬人，預計最快本周開始，這將是亞馬遜歷來規模最大一次裁員行動。知情人士還稱，裁員將集中在設備部門，包括語音助手Alexa，以及零售部門和人力資源部門。亞馬遜股價跌逾2.3%。

拜登在開始會談時表示，中國和美國可以管控雙方分歧，防止競爭演變成接近衝突，找到方法就需要相互合作的緊迫的全球議題共同努力。拜登指，相信世界期待中國和美國在解決氣候變化、糧食不安全等全球挑戰方面發揮關鍵作用，並期待能夠合作，美國隨時準備這樣做，與中國合作——如果這也是中方所期望的。

習近平指，中美雙方需要找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升，政治家要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確同他國、同世界的相處之道，當前人類社會面臨前所未有的挑戰，世界站在十字路口。國際社會普遍期待中美處理好彼此關係。

中美達成了6項「同意」。（1）同意雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商；（2）同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調；（3）同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會取得成功；（4）同意開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作；（5）同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題；（6）同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往。

共和黨選舉失利，美滙指數一度反彈0.9%，重上107水平，至107.27。日圓兌每美元曾跌1.4%至140.8。

美國聯儲局副主席布雷納德表示，FOMC可能很快就適合放慢加息節奏。聯儲局的確側重於核心通脹數據，而通脹數據初步讓人對美國高通脹問題感到安心。

布雷納德指，要多久達到利率峰值將由經濟數據來決定，即使是12月議息會議，到時也會有更多的數據出爐；緊縮政策的實施需要時間，因此把加息步伐調整到更謹慎的速度是有意義的；很難給出關於勞動力市場和失業率路徑的確切預測。

她續指，美國國債實際收益率曲綫目前在1%以上，要看到緊縮政策在經濟中完全顯現確實需要時間，貨幣緊縮已在房價持平或下跌中表現很明顯，住房服務業在通脹的峰值，可能要到明年才會達到。

美國10月通脹預期反彈，紐約聯儲銀行10月最新調查結果顯示，消費者一年期通脹預期為5.9%，之前預計為5.4%；三年期通脹預期反彈至3.1%，之前預計為2.9%。

美國本周焦點將落於PPI數據及樓市數據，以及幣圈FTX爆煲最新進展。另外，英國將於周四（17日）公布「秋季預算案」。

美國本周重點數據：

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焦點新聞：

【外圍一周前瞻】美國10月PPI按年增長料回落至8.3% 英國周四公布「秋季預算案」（附表）

即市走勢：

【05：03】熱門中概股上漲，富途控股漲逾7%，每日優鮮漲逾6%，京東漲逾3%，百度漲逾2%，小鵬汽車、唯品會、嗶哩嗶哩漲逾1%，騰訊音樂、網易、阿里巴巴小幅上漲。理想汽車跌近5%，蔚來、愛奇藝跌逾2%，微博、瑞幸咖啡跌逾1%。

【05：01】納斯達克金龍中國指數初步收漲0.5%，成分股名創優品漲29%領跑，籮筐技術漲10.2%。

【04：46】美國10年期債息漲6.36基點，報3.8761厘，即市交投於3.8518厘至3.9024厘區間。2年期債息漲7.35基點，報4.4056厘，徘徊於即市高位4.4350厘附近。

【03：54】聯邦快遞稱，在美國部分市場暫時解僱員工，是為了應對當前商業環境對公司訂單量造成的負面影響；一些符合條件的員工將獲得永久調動機會，前往其他有招聘需求的市場；公司將繼續評估商業化境，當商業環境允許的時候，會召回暫時解僱的員工。

【03：47】美國參議院多數黨領袖舒默：希望在「跛腳鴨國會」期內解決美國債務上限問題。

【03：37】美國曼哈頓檢察官調查加密貨幣交易平台FTX。FTX上周申請破產保護。

【03：37】紐約12月原油期貨收跌3.09美元，跌幅3.47%，報85.87美元。布蘭特1月原油期貨收跌2.85美元，跌幅2.97%，報93.14美元。

【02：58】紐約12月黃金期貨收漲0.4%，報1776.90美元，創8月份以來收盤新高。

【02：58】Moderna(美：MRNA)漲幅擴大至6.5%，領漲美股抗疫概念股；輝瑞(美：PFE)漲3.88%，BioNTech SE(美：BNTX)漲3.2%，阿斯利康(美：AZN)、吉利德科學(美：GILD)漲約2.3%。

【02：44】知情人士稱，蘋果(美：AAPL)並不尋求在iPhone上增加更多的廣告，並對目前的收入增長感到滿意。

【02：17】Netflix(美：NFLX)盘中涨幅扩大至5%，报304.8美元。

【01：52】瑞士央行行長喬丹：可能在12月加息，這取決於數據

【01：51】加密貨幣交易和借貸平台BlockFi表示，推遲追討FTX對該公司所欠債務，將繼續暫停客戶提現。要求客戶不要向錢包BlockFi Wallet提交任何存款。

【01：16】油價跌幅擴大，紐約原油大跌3%，報86.26美元。

【00：32】歐股收市上揚，德股升0.62%，法股升0.22%，英股升0.92%，泛歐STOXX 600指數升0.14%

【00：24】紐約原油下跌2%，報87.17美元。

【00：06】美國2年期債息漲10個基點，至4.433厘。

【00：02】美聯儲調查報告，10月通脹預期反彈。

紐約聯儲銀行10月最新調查結果顯示，消費者一年期通脹預期為5.9%，之前預計為5.4%。10月三年期通脹預期反彈至3.1%，之前預計為2.9%。

今年汽油價格創下預期的單月漲幅紀錄，10月達到4.8%。

【23：55】市場消息： 亞馬遜（美：AMZN）據稱計劃裁員大約1萬人，預計最快本周採取行動。知情人士稱，裁員將集中在亞馬遜的設備部門，包括語音助手Alexa，以及零售部門和人力資源部門。亞馬遜股價快速反彈，跌不足1%，此前曾一度跌3.4%。

【23：00】中美達成了6項「同意」。（1）同意雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商；（2）同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調；（3）同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會取得成功；（4）同意開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作；（5）同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題。同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往；（6）兩國人就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題坦誠深入交換了看法。

【22：30】道指開市跌111點，納指跌0.8%。

【22：00】拜登在開始會談時表示，中國和美國可以管控雙方分歧，防止競爭演變成接近衝突，找到方法就需要相互合作的緊迫的全球議題共同努力。拜登指，相信世界期待中國和美國在解決氣候變化、糧食不安全等全球挑戰方面發揮關鍵作用，並期待能夠合作，美國隨時準備這樣做，與中國合作——如果這也是中方所期望的。

習近平指，中美雙方需要找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升，政治家要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確同他國、同世界的相處之道，當前人類社會面臨前所未有的挑戰，世界站在十字路口。國際社會普遍期待中美處理好彼此關係。

【19：00】美滙指數反彈0.8%，至107.16。

【18：43】【儲局官員】沃勒：10月通脹回落屬好消息 惟不會在未來一兩次會議停止加息

【18：30】道指期貨跌83點 納指期貨跌0.6%

【17：07】【FTX爆煲】最新發展：SBF神隱兩日首發聲、幣安成立行業復甦基金、星金管局查同系Quoine牌照（11月14日）

【16：49】【國際油價】美國財長耶倫：G7對俄油實施價格上限令中國受益

【12：24】道指期貨跌91點，報33672點，標指期貨跌12點，報3987點，納指期貨跌60點或0.5%，報11787點。

【11：45】【中美角力】貝萊德據報放棄美國發行中國國債ETF 兩大原因擱置

【11：45】【全球經濟】IMF：未來經濟前景更黯淡 加息過急或引主權債務危機

【11：18】【Twitter】傳Twitter解雇4400名合約員工 涉8成外判人手

【10：32】【FTX爆煲】11.14最新發展：幣安停止FTT存款 SBF據報正被巴哈馬監視 傳Alameda CEO擬由香港前往杜拜

【07：30】美股上周五向上，美滙指數再急跌1.7%，至106.416，創8月中以來低位，刺激科技股繼續造好，道指上周五低開高收，最多曾跌320點後，收市倒升32點或0.1%；標指升0.9%，收報3992點；納指升209點或逾1.8%，收報11323點。

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責任編輯：梁浩碩