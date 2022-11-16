【美股收市】地緣風險急升溫 道指450點升幅幾全蒸發 納指仍漲1.5%

美國最關鍵的通脹問題，在PPI數據公布後，有望反映進一步紓壓，10月PPI最終需求由8.4%放緩至8%，大幅加息預期持續降溫。惟受累於地緣風險急升溫，道指蒸發早段450點升幅，更一度倒跌216點，其後靠穩。

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截至今晨5時（即收市），道指升56點，報33592點；納指升162點或1.45%，報11358點；標指升34點，報3991點。美滙指數反覆跌0.17%，報106.48。

俄烏戰火再掀市場憂慮，俄軍從赫爾松撤退後，向烏發動導彈攻擊，美聯社引述一位未具名美國情報官員消息稱，北約成員國波蘭遭到兩枚俄飛彈襲擊，兩人死亡。五角大樓發言人說，美國沒有足夠的信息來證實這一點，將對此事進行調查。俄羅斯國防部否認襲擊烏克蘭-波蘭邊境附近目標。

市場同時關注美國的通脹形勢 ； 亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，美國通脹有放緩跡象，但聯儲局仍須努力，進一步加息至對經濟具限制性水平，讓通脹逐步回復至2%指標。

安聯首席經濟顧問埃爾埃里安（Mohamed El-Erian）稱，聯儲局應以壓抑通脹為首要任務，堅持加息直至通脹有趨勢回落至2%指標為止 ； 如果容許通脹植根，導致通脹預期上升，後果將是滯脹，情況更加可怕。

聯儲局副主席巴爾（Michael Barr）表示，關注到包括加密貨幣在的內非銀行體系潛在風險，指聯儲局難以清楚了解非銀行體系的數據，情況令人關注，擔心市場動盪可能蔓延至金融體系。

巴爾強調監管機構在監管加密貨幣市場方面處於較有利位置，可以迅速建立其監管能力。

據全球第二大加密貨幣交易所FTX在美國提交的破產申請書稱，FTX陷入嚴重的流動性危機，因此必須提出破產保護，債權人恐超過100萬名。申請書指外界亦質疑創辦人兼前行政總裁Sam Bankman-Fried （SBF）對FTX複雜資產架構和業務的管治能力。

美國11月紐約州製造業調查指數為4.5，遠高於預期負6，前值為負9.1。

美國10月PPI最終需求由8.4%回落至8%，較預期8.3%為少；按月維持0.2%，亦較預期的0.4%反映10月批發成本放緩。核心PPI按年6.7%，低於預期的7.2%，前值為7.1%。

美國本周重點數據：

即市走勢：

【23：00】道指曾升450點，高見33987點，納指曾升2.6%，高見11492點，標普曾升1.8%，高見4028點。

【21：35】美滙指數在經濟數據差過市場預期後轉弱，跌穿106關，美國10年債息於3.8厘水平，未見大為波動。在亞洲時段，美國道指期貨急升388點，報33950點，納指期貨升3.1%，報12092點，標普升1.9%，報4042點。

【21：33】【美國經濟數據】美10月PPI低過預期 11月紐約州製造業調查指數負轉正 勝預期

【19：23】【業績｜中概股】騰訊音樂第三季經調整淨利增36%勝預期 美股盤前抽升逾1成

【19：02】【歐洲經濟】歐元區第三季GDP按季升0.2%符預期 9月貿易逆差勝預期

【16：05】【虛擬資產】星數字證券交易所ADDX獲韓國銀行KBFG入股 涉1.56億港元

【15：58】【科企裁員潮】蝦皮母企SEA據報近半年裁減7000職位

【14：41】【投行重組】瑞信落實賣產 阿波羅接手大部分證券化產品資產

【14：00】【芯片大戰】股神巴菲特、橋水齊買台積電TSMC 巴郡首披露持股、台積電股價全日升8%

【12：43】【大戶持倉】高瓴資本上季加碼阿里巴巴及拼多多 大手減持京東並清倉SEA

【12：22】【日本經濟】日本第三季GDP再次陷入負增長、按年跌1.2% 個人消費僅增0.3%

【12：19】亞洲時段，美國道指期貨升116點，報33675點，納指期貨升0.6%，報11806點，標普升0.4%，報3983點。

【12：05】【股神巴菲特】股神投資旗艦巴郡首次披露持有台積電TSMC 台積電股價彈逾9%、創兩年最大升幅

【11：50】【投行重組】瑞信開始全球裁員9000人行動 亞洲至少3名董事總經理被炒

【08：43】【美股焦點】亞馬遜據報本周裁員萬人 市場預期亞馬遜第四季網上商店收入增長不足1%

【08：22】【AAPL】蘋果據報罕有地向中小企就採購14吋和16吋MacBook Pro予10%折扣

===以下為11月14日（周一）美股===

美國聯儲局副主席布雷納德表示，FOMC可能很快放慢加息節奏是合適不過，但她未有提及是否減慢至0.5厘，以及利率峰值水平，市場認為繼續顯示出儲局抗通脹的決心，以實現2%通脹目標，加息期或未完。美滙指數一度反彈0.9%，重上107水平，至107.27，收報106.88，升0.6%。美10年債息報3.874厘，升0.045厘。

聯儲局側重於核心通脹數據，而通脹數據初步讓人對美國高通脹問題感到安心。布雷納德指，要多久達到利率峰值將由經濟數據來決定，即使是12月議息會議，到時也會有更多的數據出爐；緊縮政策的實施需要時間，因此把加息步伐調整到更謹慎的速度是有意義的；很難給出關於勞動力市場和失業率路徑的確切預測。

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她續指，美國國債實際收益率曲綫目前在1%以上，要看到緊縮政策在經濟中完全顯現確實需要時間，貨幣緊縮已在房價持平或下跌中表現很明顯，住房服務業在通脹的峰值，可能要到明年才會達到。

美國10月通脹預期反彈，紐約聯儲銀行10月最新調查結果顯示，消費者一年期通脹預期為5.9%，之前預計為5.4%；三年期通脹預期反彈至3.1%，之前預計為2.9%。

美股方面，國家主席習近平與美國總統拜登會面後，市場認為中美兩國緊張關係降溫，道指一度升216點，惟尾市三大指數偏軟，納指跌逾1%跑輸大市，Lucid集團跌逾5%。

本港時間今晨5時（即收市），道指跌211點或0.6%，收報33536點；納指跌1.1%，收報11196點；標指跌0.9%，收報3957點。

個股方面，亞馬遜據聞計劃在企業和技術部門裁員約1萬人，預計最快本周開始，這將是亞馬遜歷來規模最大一次裁員行動。知情人士還稱，裁員將集中在設備部門，包括語音助手Alexa，以及零售部門和人力資源部門。亞馬遜股價跌逾2.3%。

拜登在開始會談時表示，中國和美國可以管控雙方分歧，防止競爭演變成接近衝突，找到方法就需要相互合作的緊迫的全球議題共同努力。拜登指，相信世界期待中國和美國在解決氣候變化、糧食不安全等全球挑戰方面發揮關鍵作用，並期待能夠合作，美國隨時準備這樣做，與中國合作——如果這也是中方所期望的。

習近平指，中美雙方需要找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升，政治家要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確同他國、同世界的相處之道，當前人類社會面臨前所未有的挑戰，世界站在十字路口。國際社會普遍期待中美處理好彼此關係。

中美達成了6項「同意」。（1）同意雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商；（2）同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調；（3）同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會取得成功；（4）同意開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作；（5）同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題；（6）同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往。

美國本周焦點將落於PPI數據及樓市數據，以及幣圈FTX爆煲最新進展。另外，英國將於周四（17日）公布「秋季預算案」。

美國本周重點數據：

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焦點新聞：

【外圍一周前瞻】美國10月PPI按年增長料回落至8.3% 英國周四公布「秋季預算案」（附表）

即市走勢：

【05：03】熱門中概股上漲，富途控股漲逾7%，每日優鮮漲逾6%，京東漲逾3%，百度漲逾2%，小鵬汽車、唯品會、嗶哩嗶哩漲逾1%，騰訊音樂、網易、阿里巴巴小幅上漲。理想汽車跌近5%，蔚來、愛奇藝跌逾2%，微博、瑞幸咖啡跌逾1%。

【05：01】納斯達克金龍中國指數初步收漲0.5%，成分股名創優品漲29%領跑，籮筐技術漲10.2%。

【04：46】美國10年期債息漲6.36基點，報3.8761厘，即市交投於3.8518厘至3.9024厘區間。2年期債息漲7.35基點，報4.4056厘，徘徊於即市高位4.4350厘附近。

【03：54】聯邦快遞稱，在美國部分市場暫時解僱員工，是為了應對當前商業環境對公司訂單量造成的負面影響；一些符合條件的員工將獲得永久調動機會，前往其他有招聘需求的市場；公司將繼續評估商業化境，當商業環境允許的時候，會召回暫時解僱的員工。

【03：47】美國參議院多數黨領袖舒默：希望在「跛腳鴨國會」期內解決美國債務上限問題。

【03：37】美國曼哈頓檢察官調查加密貨幣交易平台FTX。FTX上周申請破產保護。

【03：37】紐約12月原油期貨收跌3.09美元，跌幅3.47%，報85.87美元。布蘭特1月原油期貨收跌2.85美元，跌幅2.97%，報93.14美元。

【02：58】紐約12月黃金期貨收漲0.4%，報1776.90美元，創8月份以來收盤新高。

【02：58】Moderna（美：MRNA）漲幅擴大至6.5%，領漲美股抗疫概念股；輝瑞（美：PFE）漲3.88%，BioNTech SE（美：BNTX）漲3.2%，阿斯利康（美：AZN）、吉利德科學（美：GILD）漲約2.3%。

【02：44】知情人士稱，蘋果（美：AAPL）並不尋求在iPhone上增加更多的廣告，並對目前的收入增長感到滿意。

【02：17】Netflix（美：NFLX）盘中涨幅扩大至5%，报304.8美元。

【01：52】瑞士央行行長喬丹：可能在12月加息，這取決於數據

【01：51】加密貨幣交易和借貸平台BlockFi表示，推遲追討FTX對該公司所欠債務，將繼續暫停客戶提現。要求客戶不要向錢包BlockFi Wallet提交任何存款。

【01：16】油價跌幅擴大，紐約原油大跌3%，報86.26美元。

【00：32】歐股收市上揚，德股升0.62%，法股升0.22%，英股升0.92%，泛歐STOXX 600指數升0.14%

【00：24】紐約原油下跌2%，報87.17美元。

【00：06】美國2年期債息漲10個基點，至4.433厘。

【00：02】美聯儲調查報告，10月通脹預期反彈。

紐約聯儲銀行10月最新調查結果顯示，消費者一年期通脹預期為5.9%，之前預計為5.4%。10月三年期通脹預期反彈至3.1%，之前預計為2.9%。

今年汽油價格創下預期的單月漲幅紀錄，10月達到4.8%。

【23：55】市場消息： 亞馬遜（美：AMZN）據稱計劃裁員大約1萬人，預計最快本周採取行動。知情人士稱，裁員將集中在亞馬遜的設備部門，包括語音助手Alexa，以及零售部門和人力資源部門。亞馬遜股價快速反彈，跌不足1%，此前曾一度跌3.4%。

【23：00】中美達成了6項「同意」。（1）同意雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商；（2）同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調；（3）同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會取得成功；（4）同意開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作；（5）同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題。同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往；（6）兩國人就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題坦誠深入交換了看法。

【22：30】道指開市跌111點，納指跌0.8%。

【22：00】拜登在開始會談時表示，中國和美國可以管控雙方分歧，防止競爭演變成接近衝突，找到方法就需要相互合作的緊迫的全球議題共同努力。拜登指，相信世界期待中國和美國在解決氣候變化、糧食不安全等全球挑戰方面發揮關鍵作用，並期待能夠合作，美國隨時準備這樣做，與中國合作——如果這也是中方所期望的。

習近平指，中美雙方需要找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升，政治家要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確同他國、同世界的相處之道，當前人類社會面臨前所未有的挑戰，世界站在十字路口。國際社會普遍期待中美處理好彼此關係。

【19：00】美滙指數反彈0.8%，至107.16。

【18：43】【儲局官員】沃勒：10月通脹回落屬好消息 惟不會在未來一兩次會議停止加息

【18：30】道指期貨跌83點 納指期貨跌0.6%

【17：07】【FTX爆煲】最新發展：SBF神隱兩日首發聲、幣安成立行業復甦基金、星金管局查同系Quoine牌照（11月14日）

【16：49】【國際油價】美國財長耶倫：G7對俄油實施價格上限令中國受益

【12：24】道指期貨跌91點，報33672點，標指期貨跌12點，報3987點，納指期貨跌60點或0.5%，報11787點。

【11：45】【中美角力】貝萊德據報放棄美國發行中國國債ETF 兩大原因擱置

【11：45】【全球經濟】IMF：未來經濟前景更黯淡 加息過急或引主權債務危機

【11：18】【Twitter】傳Twitter解雇4400名合約員工 涉8成外判人手

【10：32】【FTX爆煲】11.14最新發展：幣安停止FTT存款 SBF據報正被巴哈馬監視 傳Alameda CEO擬由香港前往杜拜

【07：30】美股上周五向上，美滙指數再急跌1.7%，至106.416，創8月中以來低位，刺激科技股繼續造好，道指上周五低開高收，最多曾跌320點後，收市倒升32點或0.1%；標指升0.9%，收報3992點；納指升209點或逾1.8%，收報11323點。

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【開市追揸沽】恒指下站望幾點？ 科網股業績出爐怎部署

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責任編輯：梁浩碩