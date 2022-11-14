【美股市況】中美會談籲增合作　達成6項「同意」包括人文交流　道指倒升（不斷更新）

國家主席習近平與美國總統拜登會面長達3小時，市場原預期會談2小時，兩大領袖均呼籲緩和緊張關係，地地緣危機亦降溫。道指最多跌118點，其後倒升69點，納指跌1.4%後，跌幅收窄至0.6%。

拜登在開始會談時表示，中國和美國可以管控雙方分歧，防止競爭演變成接近衝突，找到方法就需要相互合作的緊迫的全球議題共同努力。拜登指，相信世界期待中國和美國在解決氣候變化、糧食不安全等全球挑戰方面發揮關鍵作用，並期待能夠合作，美國隨時準備這樣做，與中國合作——如果這也是中方所期望的。

習近平指，中美雙方需要找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升，政治家要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確同他國、同世界的相處之道，當前人類社會面臨前所未有的挑戰，世界站在十字路口。國際社會普遍期待中美處理好彼此關係。

中美達成了6項「同意」。（1）同意雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商；（2）同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調；（3）同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會取得成功；（4）同意開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作；（5）同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題；（6）同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往。

共和黨選舉失利，美滙指數一度反彈0.8%，重上107水平，至107.16。美國10年期債息回升至3.886厘。日圓兌每美元跌1.2%至140.43。

美國本周焦點將落於PPI數據及樓市數據，以及幣圈FTX爆煲最新進展。另外，英國將於周四（17日）公布「秋季預算案」。

美國本周重點數據：

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焦點新聞：

【外圍一周前瞻】美國10月PPI按年增長料回落至8.3% 英國周四公布「秋季預算案」（附表）

即市走勢：

【23：00】中美達成了6項「同意」。（1）同意雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商；（2）同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調；（3）同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會取得成功；（4）同意開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作；（5）同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題。同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往；（6）兩國人就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題坦誠深入交換了看法。

【22：30】道指開市跌111點，納指跌0.8%。

【22：00】拜登在開始會談時表示，中國和美國可以管控雙方分歧，防止競爭演變成接近衝突，找到方法就需要相互合作的緊迫的全球議題共同努力。拜登指，相信世界期待中國和美國在解決氣候變化、糧食不安全等全球挑戰方面發揮關鍵作用，並期待能夠合作，美國隨時準備這樣做，與中國合作——如果這也是中方所期望的。

習近平指，中美雙方需要找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升，政治家要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確同他國、同世界的相處之道，當前人類社會面臨前所未有的挑戰，世界站在十字路口。國際社會普遍期待中美處理好彼此關係。

【19：00】美滙指數反彈0.8%，至107.16。

【18：43】【儲局官員】沃勒：10月通脹回落屬好消息 惟不會在未來一兩次會議停止加息

【18：30】道指期貨跌83點 納指期貨跌0.6%

【17：07】【FTX爆煲】最新發展：SBF神隱兩日首發聲、幣安成立行業復甦基金、星金管局查同系Quoine牌照（11月14日）

【16：49】【國際油價】美國財長耶倫：G7對俄油實施價格上限令中國受益

【12：24】道指期貨跌91點，報33672點，標指期貨跌12點，報3987點，納指期貨跌60點或0.5%，報11787點。

【11：45】【中美角力】貝萊德據報放棄美國發行中國國債ETF 兩大原因擱置

【11：45】【全球經濟】IMF：未來經濟前景更黯淡 加息過急或引主權債務危機

【11：18】【Twitter】傳Twitter解雇4400名合約員工 涉8成外判人手

【10：32】【FTX爆煲】11.14最新發展：幣安停止FTT存款 SBF據報正被巴哈馬監視 傳Alameda CEO擬由香港前往杜拜

【07：30】美股上周五向上，美滙指數再急跌1.7%，至106.416，創8月中以來低位，刺激科技股繼續造好，道指上周五低開高收，最多曾跌320點後，收市倒升32點或0.1%；標指升0.9%，收報3992點；納指升209點或逾1.8%，收報11323點。

即睇美股收市︰

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【開市追揸沽】恒指下站望幾點？ 科網股業績出爐怎部署

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責任編輯：梁浩碩