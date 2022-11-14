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【間諜軟件】FBI計劃使用間碟軟件　取得罪犯加密通訊權限

科技 12:36 2022/11/14

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美國聯邦調查局（FBI）去年被外媒揭露，計劃使用飛馬間諜軟件（Pegasus spyware），以進行刑事調查。儘管FBI已否認會於所有刑事調查中使用飛馬間碟軟件，但FBI表示，不排除應用類近的工具。

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據外媒《紐約時報》於去年的報道，當時FBI正在考慮在刑事調查中使用飛馬間諜軟件。 另一外媒《泰晤士報》更引述看內部檔案和法庭記錄指，在2020年底至2021年初期間，FBI官員正處於制定計劃，向聯邦調查局主管層介紹該軟體。 檔案還顯示，該局為聯邦檢察官制定了指導方針，詳細說明FBI在法庭案件中，需要如何披露對飛馬的使用。

儘管FBI在2021年7月表示，決定不在刑事調查中使用飛馬間諜軟件。但今年初再被《泰晤士報》揭發，當局已經測試一款可以針對所有帶有美國電話號碼、名為「Phantom」的飛馬間碟軟件。在上月FBI向國會提交的法律文件亦顯示，當局對未來使用間諜軟件持開放態度。

據《Engadget》引述該文件中寫道：「 FBI最終決定不計劃使用該工具來支援刑事調查，並不代表不會測試、評估和計劃使用其他類似的工具，以獲取犯罪分子使用的加密通訊的訪問權限。」

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責任編輯：殷凱怡

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