香港恒生大學「資訊日 2022」 設即場報名及考核 專家拆解大學選科攻略

▲ 「恒大資訊日 2022」設逾 30 場不同主題的講座及工作坊，讓參加者多角度認識恒大獨特的「博雅 + 專業」教育模式。

香港恒生大學（恒大）「資訊日 2022」將於 11 月 19 日（星期六）舉行，設有主題講座、 工作坊、課程展覽、學生生活巡禮、入學講座及校園導覽等，助應屆文憑試考生及家長掌握恒大最新課程及入學資訊，參加者更可即場報名及考核。在活動當日完成報名程序（包括網上報名及繳交報名費）且合資格的申請人，有機會於今年 12 月獲發首輪有條件取錄。

「恒大資訊日 2022」設逾 30 場不同主題的講座及工作坊，讓參加者多角度認識恒大獨特的「博雅 + 專業」教育模式，了解心儀課程及相關行業的前景。活動邀得香港輔導教師協會代表葉偉民先生，擔任「大學選科攻略」專題講座講者，講解選科竅門（下午二時， 利國偉教學大樓 D203 室）；恒大校長何順文教授亦會主持入學講座並簡介恒大（上午十時半，利國偉教學大樓 D203 室）。其他講座及工作坊包括：「AI 實作工作坊」、「迎接大數據年代︰數據分析行業的就業前景」、「電視新聞製作工作坊」、「藝術設計創意工作坊」、「Marvel 英雄電影系列為何紅遍全球？」及「數碼娛樂翻譯大解密」等。

▲ 「恒大資訊日 2022」設即場報名及考核，合資格之申請人，有機會於今年 12 月獲發首輪有條件取錄。

「恒大資訊日 2022」詳情：https://infoday.hsu.edu.hk/

香港恒生大學簡介

香港恒生大學（恒大）是一所以博雅教育為主導的非牟利私立大學。恒大現有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院和翻譯及外語學院，共有約 6,000 名全日制學生。作為一所住宿型院校，恒大採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，以優質教學和學生的全方位發展為最優先目標。

矢志成為區內具領導地位的私立大學，恒大以本科教育為主，配合優質的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新學位課程、結合生活與學習的住宿書院制度、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助具影響力的研究，以及優質的學生發展/支援服務。恒大在 2021 年英國《泰晤士高等教育》（THE）「大學影響力排名 2021」位列「優質教育」及「良好工作和經濟增長」全球首 200 名。大學致力培育年青人成為具明辨思維、創新力量、人文關懷、道德價值和社會責任的人才。

(特約)