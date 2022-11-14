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美鄉村歌手獲貝索斯頒7.8億獎金 表彰熱心公益

環球社會熱點 11:49 2022/11/14

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美國著名鄉村歌手Dolly Parton積極參與公益活動，善心更獲亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）表彰。美媒報道指，貝索斯向Dolly Parton頒發「貝索斯勇氣與文明獎」及1億美元（7.8億港元）獎金，以表揚她的善行。

C朗感遭曼聯背叛 被當成代罪羔羊 不尊重現任領隊 【下一頁】

貝索斯與女友桑切斯（Lauren Sanchez）上周五（11日）宣布，向Dolly Parton頌發「貝索斯勇氣與文明獎」（Bezos Courage & Civility Award）及1億美元獎金，以表揚她以勇氣及文明方式解決問題。

桑切斯在Instagram發文稱，Parton是一位發自內心、無條件付出愛與同情心的女性，Parton可盡情使用獎金做好事。Parton得悉獲獎後感到驚訝，難以置信能獲得1億美元意外之財，承諾利用獎金繼續行善。

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烏克蘭夫婦留英7個月呻租金太貴 寧冒戰火回流 【下一頁】

現年76歲的Parton是著名鄉村歌手及慈善家，她於新冠疫情期間曾向Vanderbilt University捐贈100萬美元（780萬美元），協助院校開發新冠疫苗。

貝索斯於2001年設立這個獎項，首屆得獎者是Van Jones及Jose Andres。前者曾擔任慈善組織REFORM Alliance及Dream Corps行政總裁；後者創立組織World Central Kitchen，專為受災民眾提供糧食。

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責任編輯：郭麗明

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