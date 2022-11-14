  • 25°C
香港時間 : 20221114日 (週一) 14:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】新東方在綫進一步拓帶貨品類 GMV新高或刺激交易氣氛

股樓投資 12:39 2022/11/14

分享：

分享：

天風證券報告指，新東方在綫（01797）旗下的山東行在10月29日抖音帳號合計網站交易金額（GMV）超過1.4 億元（人民幣，下同），；全帳號自營商品GMV約5,000萬元，佔總約35%，突破此前自營品單日銷售額，再次體現其強勁產品力，預計GMV 新高短期或帶動交易熱情提升，中長期更印證多重邏輯兌現並提升盈利預期。

【同場加映】溫股知新：若有智慧 不如趁勢

東方甄選新設看世界、將進酒兩個抖音帳號， 看世界定位美麗山河及各地人文內容呈現，並推出文旅產品， 早前試播黃山景區，得到黃山旅游集團大力支持，在未做宣傳下觀看人數穩定在2至3萬。該行認為，新帳號上綫或在子帳號逐步成長、 主播團隊持續擴張背景下， 進一步拓寬帶貨品類。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

天風證券始終強調東方甄選競爭力在於差異化，背後是強大原創基因，不同視角帶來對業務模式的重新架構。從最初不投流、雙語直播、自營商品、戶外直播到看世界、將進酒，在農產品叠加文化傳播兩大基石上持續衍生發展；短期有利於增厚粉絲流量，豐富賬號及產品矩陣，形成更好共振；中長期看借助影響力全面擴圈，完善品牌調性及核心人設，打開成長邊界。

【同場加映】青姐話：要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
港股 新東方在綫（01797）

上一篇文章

第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購

下一篇文章

【政策點睇】金融支持房地產16條措施 內房股再爆升多浸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】一文解讀 2023癸卯流年生肖運程圖
【宏觀術數@iM網欄】一文解讀 2023癸卯流年生肖運程圖
【假日好去處】《海賊王One Piece》展覽本月開鑼 設16大主題區及12位角色大型雕塑打卡位 玩AR手機及實體遊戲贏取限量禮品
【假日好去處】《海賊王One Piece》展覽本月開鑼 設16大主題區及12位角色大型雕塑打卡位 玩AR手機及實體遊戲贏取限量禮品
【有價有市】西班牙廢棄村莊放售　叫價僅200萬港元
【有價有市】西班牙廢棄村莊放售　叫價僅200萬港元
【帶你睇盤】青衣半新居屋盤　高層兩房叫價520萬
【帶你睇盤】青衣半新居屋盤　高層兩房叫價520萬
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款