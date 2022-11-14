【券商點睇】新東方在綫進一步拓帶貨品類 GMV新高或刺激交易氣氛

天風證券報告指，新東方在綫（01797）旗下的山東行在10月29日抖音帳號合計網站交易金額（GMV）超過1.4 億元（人民幣，下同），；全帳號自營商品GMV約5,000萬元，佔總約35%，突破此前自營品單日銷售額，再次體現其強勁產品力，預計GMV 新高短期或帶動交易熱情提升，中長期更印證多重邏輯兌現並提升盈利預期。

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東方甄選新設看世界、將進酒兩個抖音帳號， 看世界定位美麗山河及各地人文內容呈現，並推出文旅產品， 早前試播黃山景區，得到黃山旅游集團大力支持，在未做宣傳下觀看人數穩定在2至3萬。該行認為，新帳號上綫或在子帳號逐步成長、 主播團隊持續擴張背景下， 進一步拓寬帶貨品類。

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天風證券始終強調東方甄選競爭力在於差異化，背後是強大原創基因，不同視角帶來對業務模式的重新架構。從最初不投流、雙語直播、自營商品、戶外直播到看世界、將進酒，在農產品叠加文化傳播兩大基石上持續衍生發展；短期有利於增厚粉絲流量，豐富賬號及產品矩陣，形成更好共振；中長期看借助影響力全面擴圈，完善品牌調性及核心人設，打開成長邊界。

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撰文：林衛