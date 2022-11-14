【券商點睇】第三季盈利對辦大升4成 東方電氣獲重申買入

據國泰君安報告，東方電氣（01072）第3季盈利符合預期，首3季的股東淨利約相當於全年盈利預測值的74.5%。其中，第3季的股東淨利按年上升40.1%至7.26億元（人民幣，下同），主要是因為毛利率回升和穩定的運營開支。期內，毛利率按年回升1.3個百分點至18.2%，而淨利率則上升0.9個百分點至5.7%。首3季的新增訂單達538.2億元，按年上升14.6%。

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根據國家能源局的現有政策，國內抽水蓄能總裝機容量的目標將由2020年底時的32.5吉瓦增加至2025年的62吉瓦，並進一步增加至2030年的120吉瓦左右。此外，國內約有250至300吉瓦的燃煤電廠需於未來2至3年進行改造和升級以達到新的行業標準。該行預計未來幾年市場對水電設備、火電設備和電站工程服務的需求上升將持續推動東方電氣的增長。

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國泰君安重申「買入」的投資評級，並將目標價上調至17.7港元。2022至2024年每股盈利預測分別為1.076元、1.243元和1.384元，目標價相當於2022至2024年市盈率15倍、13倍和11.7倍，或市帳率1.4倍、1.3倍及1.2倍。

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撰文：林衛