辛偉誠強調有必要加稅及削減開支 認為金融市場已經穩定

英國首相辛偉誠將於本周公布秋季財政預算案，外界關注當中政策。辛偉誠表示，金融市場預期英國政府加稅及削減開支，強調措施有必須性。財相侯俊偉亦指，政府將加稅及削減開支，希望縮短即將到來的經濟衰退時間。

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辛偉誠（Rishi Sunak）周日（13日）前往印尼出席G20峰會前向記者表示，英國金融狀況已經明顯穩定，原因是民眾希望政府能讓公共財政可持續發展，相關目標亦是政府的工作內容。辛偉誠指金融市場不再動盪，因為市場亦預期政府會加稅及削減開支。

侯俊偉（Jeremy Hunt）同日亦接受《天空新聞網》（Sky News） 訪問，期間被問及是否即將加稅。侯俊偉回應表示，未來每個人將繳納更多稅項，政府亦將削減開支，強調措施對保持國家韌性非常重要。他同時指，希望縮短即將到來的經濟衰退，及降低其影響，政府將要求所有人作出犧牲。

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辛偉誠及侯俊偉皆未承諾，如何調整退休金及社會福利。辛偉誠僅指，明白支持最弱勢群體的需要。侯俊偉則指，英國曾面臨更大的挑戰，但同時亦是一個富有同情心的國家。

侯俊偉表示，民眾需認識到，若希望對未來充滿信心，就必須誠實面對現時，必須制定一個計劃。他強調，計劃將有助於降低通脹、控制高能源價格及令英國恢復健康增長。辛偉誠則指，秋季預算案將闡明英國復甦道路，不但是國家系統恢復穩定，更會為經濟復甦及增長奠定基礎。

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責任編輯：李俊儀