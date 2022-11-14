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【政策點睇】金融支持房地產16條措施 內房股再爆升多浸

股樓投資 12:01 2022/11/14

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中國人民銀行、銀保監會聯合印發了《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，該《通知》出台了16條金融支持房地產市場的措施，涉及的金融機構包括商業銀行、政策性銀行、信托公司、保險公司、金融資產管理公司等。結果，通知一出，內房股周一（14日）幾乎全綫彈升，碧桂園（2007）和合景泰富（01813）早上勁升超過4成，龍湖（00960）漲兩成，旭輝（00884）升逾1成。

【同場加映】溫股知新：若有智慧 不如趁勢

為了保持房地產融資平穩有序，《通知》提出對國有、民營等各類房地產企業一視同仁。鼓勵金融機構重點支持治理完善、聚焦主業、資質良好的房地產企業穩健發展。支持項目主辦行和銀團貸款模式，強化貸款審批、發放、收回全流程管理，切實保障資金安全；又支持各地在全國政策基礎上，因城施策實施好差別化住房信貸政策，合理確定當地個人住房貸款首付比例和貸款利率政策下限，支持剛性和改善性住房需求。

另一方面，穩定建築企業信貸投放。鼓勵金融機構在風險可控、商業可持續基礎上，優化建築企業信貸服務，提供必要的貸款支持，保持建築企業融資連續穩定；支持開發貸款、信托貸款等存量融資合理展期；保持債券融資基本穩定。支持優質房地產企業發行債券融資；保持信托等資管產品融資穩定。鼓勵信托等資管產品支持房地產合理融資需求。

【延伸閱讀】中美角力：中聯通、太平洋網絡等中資電訊 被美國納入國家安全威脅名單，請按【見下頁

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「保交樓」金融服務方面，《通知》提出支持國家開發銀行、農業發展銀行按照有關政策安排和要求，依法合規、高效有序地向經復核備案的借款主體發放「保交樓」專項借款，封閉運行、專款專用，專項用於支持已售逾期難交付住宅項目加快建設交付。

【同場加映】青姐話：要跌托唔起 要升勒唔住

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撰文：林衛

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龍湖集團（00960） 合景泰富集團（01813） 碧桂園（02007） 中國人民銀行 港股 中國

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