C朗感遭曼聯背叛 被當成代罪羔羊 不尊重現任領隊

效力英超球會曼聯的葡萄牙球星C朗拿度早前揚言，會接受訪問平息一直以來關於自己的傳言。C朗的訪問日前播出，當中他指控遭到球會背叛，對自己成為球隊成績不濟的代罪羔羊感到厭煩，更坦言自己于尊重曼聯現任領隊坦赫格。

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周日（13日）播出的訪問中，C朗（Cristiano Ronaldo）向英國名咀摩根（Piers Morgen）先透露自己對回歸曼聯（Manchester United）後，經歷3位不同領隊的看法。對於名宿蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer），C朗表明只有尊重。

但對現仕領隊坦赫格（Erik ten Hag），C朗則坦言不尊重對方。C朗解釋，假如有人不尊重自己，他亦不會尊重對方，並認為坦赫格對他未有展示足夠的尊重。

同時，C朗亦坦言，對曼聯對待自己的方式感到猶如被背叛。他指不止是領隊問題，球會部分高層亦不尊重自己，感到有人不希望他繼續留在曼聯，如此氣氛由上季已開始存在。

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C朗不掩飾對曼聯感到失望，指從恩師費格遜（Alex Ferguson）離開後，並不見球會有任何改變。他指大家知道曼聯有問題，認為無問題的人只是不想承認。

今年4月時，C朗女友Georgina誕下一對雙胞胎，但男嬰不幸一出生便夭折。當時，英國球壇一同支持C朗，包括曼聯死敵利物浦（Liverpool），使C朗大為感動。反之，C朗稱今年7月時3個月大女兒送院時，曼聯卻不獲准他離開探望，使他感到受傷及心情不好。

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責任編輯：吳漢培