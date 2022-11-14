▲ 【全球經濟】IMF：未來經濟前景更黯淡 加息過急或引主權債務危機

國際貨幣基金組織（IMF）稱，近數月採購經理人數據持續惡化，全球經濟前景較上個月預期更黯淡。IMF表示，各國央行抗衡通脹的緊縮貨幣政策、中國經濟增長放緩，及俄烏衝突影響供應鏈將打擊全球經濟復甦前景。

IMF今年10月將2023年全球經濟預測下調0.2個百分點至2.7%。該組織表示，最近採購經理人指數反映大部分G20主要經濟體經濟活動將收縮，但通脹仍居高不下。報告認為，愈來愈多G20成員國的採購經理人指數已由早前的擴張區域降至收縮水平，而全球分散化加劇下行風險。

加息過快或增主權債務危機的風險

IMF指，歐洲日益惡化的能源危機將嚴重損害經濟增長並推高通脹，而長期高通脹可能導致政策利率上調幅度大於預期，全球金融狀況進一步收緊，增加脆弱經濟體的主權債務危機風險。

不過，IMF強調，各國仍然要優先考慮遏制通脹，解決債務水平走高的同時保護弱勢群體，預計G20大多數成員國繼續收緊貨幣政策。IMF又稱，G20應採取合作行動，認為更加開放、穩定和透明的貿易有助解決全球商品短缺問題，加強全球價值鏈彈性也有助於抵禦未來的衝擊。

【開市追揸沽】恒指下站望幾點？ 科網股業績出爐怎部署

相關文章：

【歐洲經濟】歐洲滯脹加劇 10月CPI初值10.7%再破紀錄 GDP放緩

【日本經濟】東京10月核心CPI創33年來最高 日本政府追加1.56萬億元預算以緩和通脹對經濟的影響

編輯：伍鍵文