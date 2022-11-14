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【美國中期選舉】眾議院結果未定 佩洛西或尋再成領袖

環球政治 10:38 2022/11/14

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美國中期選舉結果漸有定局，民主黨成功保持參議院微弱優勢，眾議院暫時仍然落後共和黨。民主黨眾院領袖佩洛西表示，民主黨仍有可能控制眾議院，指黨內布希望她繼續成為民主黨眾議院領袖。

【美國中期選舉】民主黨仍有望控制眾議院 共和黨優勢收窄 【下一頁】

佩洛西（Nancy Pelosi）周日（13日）表示，黨內眾議院領袖選舉舉行在即，大家正密鑼緊鼓籌備，自己會否參選取決於家庭及同僚，最重要是黨內統一地向前邁進。惟她亦承認，黨團內已有人希望她考慮尋求再次成為黨內領袖。

被問及共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）是否成為下任眾院議長時，佩洛西表明需要等待點票完成，指共和黨未贏得眾議院。佩洛西亦表明，共和黨如重新控制眾院，仍不認為麥卡錫一定是議長。

【美國中期選舉】民主黨料保參議院控制權 取内華達1席 【下一頁】

佩洛西對今次中期選舉結果及黨員候選人成績十分滿意，稱兩個月前根據想不到當日預期的「紅潮」只有小水花。

根據美國媒體估計，眾議院現時416席已結果明朗，共和黨獲得212席，暫時以8席領先僅取204席的民主黨。共和黨雖然只需6席已足夠成為眾院多數黨，但未有結果選區多達19個，民主黨仍有機會逆轉。

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責任編輯：吳漢培

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