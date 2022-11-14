【內地5+3】瑞士百達資管：只要內地逐步解封　奢侈品銷情將大幅反彈

▲ 【內地5+3】瑞士百達：只要內地逐步解封 奢侈品銷情將大幅反彈

內地上周五放寬入境防疫政策至「5+3」，瑞士百達資產管理高級投資經理雷爾蘭（Caroline Reyl）認為，參考歐洲疫後復常經驗，只要內地進一步向外開放，消費者對奢侈品需求將會強勁反彈，基於亞洲市場佔奢侈品銷售逾40%，相信隨內地逐步放寬防疫，未來奢侈品市場的推動力將來自亞洲。

內地消費者要到2024年才能恢復國際旅遊

雷爾蘭接受本報專訪時表示，不少大型奢侈品牌均透露，隨內地逐步解封，銷情已見強勁反彈，因消費者均希望到店放鬆及購物，但基於內地消費者仍未能自由出行，而且仍需要做不同的核酸測試，故不預期內地奢侈品銷售會有V形反彈。

「目前正等待內地奢侈品市場於2023年改善，但瑞士百達保守估計，內地消費者要到2024年才能恢復國際旅遊。」

雷爾蘭表示，從昔日經驗來看，內地消費者有能力作巨額消費，因此只要疫情回穩，相信內地消費者會率先在本土的奢侈品市場大灑金錢。

【專訪全文可見此】

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記者：陳韻妍