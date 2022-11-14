香港專業教育學院（沙田）舉辦「We Park」開幕典禮暨國際會議 創意遊戲教育場地 啟發幼兒探索精神

▲ 香港專業教育學院(沙田)院長及幼兒、長者及社會服務系學術總監黃倩瑛博士、職業訓練局副執行幹事任影嬋女士、香港特別行政區教育局副局長施俊輝先生 JP、職業訓練局主席 戴澤棠 先生 JP、職業訓練局執行幹事 唐智強先生 BBS、職業訓練局副執行幹事王建國博士、香港專業教育學院(沙田)幼兒、長者及社會服務系系主任鄧邵芬博士

香港專業教育學院（沙田）幼兒、長者及社會服務學科為推動幼兒遊戲教育，特別設計嶄新、佔地15,000平方呎的的戶外遊戲教育場地「We Park」，內設13個遊戲區，期望透過遊戲教育啟發幼兒探索精神及創意。「We Park」於上周五(11月11日)正式啟用，當日共300間幼稚園、200位家長及超過1,000位幼稚園小朋友參與體驗活動，獲業界推崇備至，樂也融融。



同日舉行以「樂聚We Park」為題的開幕典禮，是職業訓練局40周年慶祝活動之一，開幕典禮邀請到香港特別行政區教育局副局長施俊輝先生JP、職業訓練局主席戴澤棠先生JP及執行幹事唐智強先生BBS擔任主禮嘉賓。學科特別邀請長者與兒童於開幕典禮參與舞龍舞獅 —「傳承喜慶」及「活力椅子舞」等演出，向現場超過300位業界友好展現遊戲可以促進長幼共融及與眾同樂的精神。眾主禮嘉賓亦一齊參觀「We Park」各遊戲區，以及三大展館：「童樂館」、「青樂館」及「耆樂館」。



當日更以「遊戲的力量」為題舉行國際會議，雲集12位歐美、新加坡、內地及本地知名學者，探討早期遊戲教育及創意遊戲等發展，超過400位來自世界各地的幼兒教育學生及業界人士，包括哈佛大學教育研究院、西英格蘭大學、英國赫爾大學、新加坡淡馬錫理工學院、華中師範大學學生於線上線下參與。



遊戲區專為幼兒而設 發揮探索精神及創意



戶外遊戲教育場地「We Park」設有13個遊戲區，結合綠色及科技元素。學科自行研發「玩得啦」智能手帶，可獲取幼兒實時位置及身體狀況數據，確保幼兒在整個遊戲過程的安全性。學校、業界及專業團體亦可透過「WE Park- AR應用程式」作預約、查詢。兒童可以在「觀樹樂」、「玩田樂」及「煮玩意」遊戲區，親身體驗耕種樂趣，並可採摘田中農作物，在幼兒廚房車即場烹調，進行現實版「煮飯仔」遊戲。兒童又可以利用沙堆、水池、泥氹、管道、滾球、積木、大自然素材、陶泥及木材等，多元化、低結構及具創造性的遊戲配件，自由組件及創作遊戲，又或者於「玩戲劇」遊戲區，利用不同的場景及服飾，透過扮演遊戲與同伴發揮創意，創造自己的舞台。

三大展館主題演講及攤位 開啟老中青身心靈之旅



學科同時於上週五及週六(11月11及12日) 設置三大展館：「童樂館」、「青樂館」及「耆樂館」，設主題演講及攤位介紹幼兒、青年及長者遊戲及服務。「童樂館」展示懷舊玩具新玩法，亦設有嬰幼兒遊戲主題演講及兒童遊戲攤位。「青樂館」介紹青少年玩意新趨勢，推廣青少年精神及心靈健康，更有身心靈健康桌遊、青少年精神健康等主題攤位及靜觀禪繞、紓壓和諧粉彩等體驗活動。「耆樂館」介紹長者精神健康遊戲及服務，並於攤位介紹認知訓練玩具，幫助長者預防腦退化，而展館中快樂椅子舞及男爵樂團表演更是全團由長者擔演，讓長者圓滿個人音樂夢，發展社交平台，並將金齡活力透過音韻帶到社區，成就樂活人生。

遊戲教育國際會議 探討早期遊戲教育方向

來自歐美、新加坡、內地及本地的12位知名學者，透過實體及網上直播共同討論早期遊戲教育、遊戲與健康、創意遊戲、戶外遊戲及遊戲歷史等議題，以推動遊戲教育於本地及國際的發展。當中著名學者包括：哈佛大學教育研究院Professor Ben Mardell、香港中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生教授等。

如公眾人士有意參與「We Park」體驗遊戲活動，請掃描以下行動條碼(QR code)，查詢請電2256 7751聯絡林小姐。

(特約)