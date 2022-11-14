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【港股市況】恒指高開673點試萬八　內房再上、碧桂園雅居樂升逾三成（不斷更新）

股市 09:49 2022/11/14

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港股市況不斷更新

恒指周一再上，大市高開673點，開報17999點，上試萬八關，科指升5.6%，報3685點，ATM升3%至4%，內房續上，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾14%。

焦點新聞：

【騰訊700】騰訊11.16季績放榜　新遊戲稀少拖累營收　降本增效撐起利潤表現

【阿里巴巴9988】阿里11.17季績出爐　宏觀逆風料纏繞核心電商　整體利潤率續改善

即市走勢：

【09：48】三大造車新勢力造好，其中以小鵬汽車 （09868） 表現最好，股價升近14%，蔚來 （09866） 升逾8%，理想汽車 （02015） 升逾4%。

【09：45】滙豐 （00005） 早段升近2%，友邦 （01299） 升逾3%，港交所 （00388） 升近4%，中移動 （00941） 升0.1%。

【09：41】大市開市後初段升近600點，報17923點，升597點，科指升3.3%，報3608點。

【09：36】火幣科技 （01611） 逆市挫逾14%，低見3.5元。

【09：34】內房造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾7%，碧桂園 （02007） 再升31%，雅居樂 （03383） 升33%，龍湖 （00960） 升24%。

【09：31】京東 （09618） 升逾7%，早段高見211元。

【2022雙11】京東：今年雙11超越行業增速　惟未提GMV　強調購物用戶數再創佳績

【09：29】港鐵 （00066） 未受壞消息影響，股價升逾1%。

【港鐵66】港鐵荃灣綫列車服務今早回復正常　油麻地站甩門兩人傷（第四版）

【09：23】恒指高開673點，開報17999點，上試萬八關，科指升5.6%，報3685點，ATM升3%至4%，內房續上，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾14%。

【內房危機】內房股反彈可持續？　中國推金融16條措施支持房地產市場、貸款可展期1年

【09：13】期指開報17770點，升444點。

【08：58】恒指黑期報17594點，升275點，道指期貨跌88點，報33675點。

【08：26】【FTX爆煲】火幣科技：全資附屬無法從FTX提取加密貨幣資產　涉1810萬美元

【08：09】【業績｜生科股】諾誠健華第三季虧損3.9億元人民幣　營業收入減少近78%

【07：45】【新股IPO】凌雄科技今日起招股　一手入場費約2648元

【07：45】港股ADR收報17430點，升105點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報43.96元，較港收市價高0.56元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報261.73元，較港收市價高3.33元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報69.32元，較港收市價低1.48元或2.1%。

更多ADR及中概股收市：

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【07：30】美股上周五向上，美滙指數再急跌1.7%，至106.416，創8月中以來低位，刺激科技股繼續造好，道指上周五低開高收，最多曾跌320點後，收市倒升32點或0.1%；標指升0.9%，收報3992點；納指升209點或逾1.8%，收報11323點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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