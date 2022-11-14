【港股市況】內房再上、碧桂園續大升逾4成　恒指反覆升近500點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

恒指周一再上，中國推金融16條措施支持房地產市場、貸款可展期1年，內房股續炒上，其中碧桂園 （02007） 升逾4成。ATM反覆向上，分別升1%至2%。大市高開673點，開報17999點，上試萬八關，早段升幅曾收窄至不足300點，其後再上，最新升500點。

焦點新聞：

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即市走勢：

【11：19】煤炭股神華 （01088） 逆市跌2%，中煤 （01898） 跌0.3%，兗礦能源 （01171） 跌4%。

【11：07】碧桂園 （02007） 愈升愈有，升幅擴大至逾46%，高見3.48元。

【10：56】大市升幅再擴至近500點，升493點，升至17800點水平，科指升近3%，報3593點。

【10：48】股神減持比亞迪 （01211） 未止，比亞迪逆市跌逾1%，低見191.1元。聯交所披露，巴菲特投資旗艦巴郡周二（8日）出售578.25萬股或0.53%比亞迪，每股作價196.9945元，其持股量由17.15%減至16.62%，套現11.39億元。

【股神沽比亞迪】巴菲特周二減持比亞迪578萬股、套現11.4億 短短五交易日再累沽27億大貨

【10：37】德信中國 （02019） 升1.5倍，高見1.61元，觸發市調機制。

【10：34】【內地5+3】瑞士百達資管：只要內地逐步解封 奢侈品銷情將大幅反彈

【10：28】內航股逆市向下，南航 （01055） 跌3%，東航 （00670） 跌1%，國航 （00753） 跌近3%。

【10：27】ATM曾全數轉跌，最新美團 （03690） 跌1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，騰訊 （00700） 升0.4%。

【10：27】大市升幅收窄至近300點，報17617點，升292點，科指升1.2%，報3533點。

【10：02】天譽置業 （00059） 升逾7成，高見0.07元，觸發市調機制。

【09：56】ATM中，美團 （03690） 最新轉跌0.9%，阿里巴巴 （09988） 升0.1%，騰訊 （00700） 升1%。

【09：50】港股升勢略為回順，最新升幅略收窄至500點內，報17816點，升491點。

【09：48】三大造車新勢力造好，其中以小鵬汽車 （09868） 表現最好，股價升近14%，蔚來 （09866） 升逾8%，理想汽車 （02015） 升逾4%。

【09：45】滙豐 （00005） 早段升近2%，友邦 （01299） 升逾3%，港交所 （00388） 升近4%，中移動 （00941） 升0.1%。

【09：41】大市開市後初段升近600點，報17923點，升597點，科指升3.3%，報3608點。

【09：36】火幣科技 （01611） 逆市挫逾14%，低見3.5元。

【09：34】內房造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾7%，碧桂園 （02007） 再升31%，雅居樂 （03383） 升33%，龍湖 （00960） 升24%。

【09：31】京東 （09618） 升逾7%，早段高見211元。

【2022雙11】京東：今年雙11超越行業增速 惟未提GMV 強調購物用戶數再創佳績

【09：29】港鐵 （00066） 未受壞消息影響，股價升逾1%。

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【09：23】恒指高開673點，開報17999點，上試萬八關，科指升5.6%，報3685點，ATM升3%至4%，內房續上，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾14%。

【內房危機】內房股反彈可持續？ 中國推金融16條措施支持房地產市場、貸款可展期1年

【09：13】期指開報17770點，升444點。

【08：58】恒指黑期報17594點，升275點，道指期貨跌88點，報33675點。

【08：26】【FTX爆煲】火幣科技：全資附屬無法從FTX提取加密貨幣資產 涉1810萬美元

【08：09】【業績｜生科股】諾誠健華第三季虧損3.9億元人民幣 營業收入減少近78%

【07：45】【新股IPO】凌雄科技今日起招股 一手入場費約2648元

【07：45】港股ADR收報17430點，升105點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報43.96元，較港收市價高0.56元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報261.73元，較港收市價高3.33元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報69.32元，較港收市價低1.48元或2.1%。

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【07：30】美股上周五向上，美滙指數再急跌1.7%，至106.416，創8月中以來低位，刺激科技股繼續造好，道指上周五低開高收，最多曾跌320點後，收市倒升32點或0.1%；標指升0.9%，收報3992點；納指升209點或逾1.8%，收報11323點。

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責任編輯：梁浩碩

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