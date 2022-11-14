【恒指夜期+北水】北水走資41億年內最大　續大手買騰訊（不斷更新）

北水與港股走勢成反向關係，港股再升294點後，北水走資40.9億元，年內最大走資額，不過，北水仍大舉買入騰訊 （00700） 21.3億元，大市反彈仍買入港交所 （00388） ，美團 （03690） 走資19.4億元，另淨沽出碧桂園服務 （06098） 、李寧 （02331） 。

夜期跌71點，報17615點，貼近現貨水平。

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內房再上、碧桂園續升45% 美團、比亞迪逆市跌 恒指逾2000億成交、大市升294點未企穩萬八關

恒指再升近300點。中國推金融16條措施支持房地產市場、貸款可展期1年，內房造好，碧桂園 （02002） 再大升45%，美團 （03690） 逆市跌近2%，比亞迪 （01211） 跌逾1%，大市高開673點，開報17999點，上試萬八關，早段一度高見18011點，惟未能企穩，其後升勢回順，恒指全日升294點，收報17619點，成交2049億元。科指升1.8%，報3554點。41

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 75.70 +3.6 +52 15 中國平安 41.90 +6.2 +25 6 京東 200.80 +4.3 +22 -145 建行 4.56 -0.7 -5 3 中銀 24.30 -4.5 -7 11 美團 156.50 -1.9 -23 -33

財經日誌：

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焦點新聞：

【騰訊700】騰訊11.16季績放榜 新遊戲稀少拖累營收 降本增效撐起利潤表現

【阿里巴巴9988】阿里11.17季績出爐 宏觀逆風料纏繞核心電商 整體利潤率續改善

即市走勢：

【18：12】夜期跌71點，報17615點，貼近現貨水平。

【16：10】內房造好，碧桂園 （02002） 再大升45%，美團 （03690） 逆市跌近2%，比亞迪 （01211） 跌逾1%，恒指全日升294點，收報17619點，成交2049億元。科指升1.8%，報3554點。

【石Sir一周前瞻】中國有色礦業、中糧家佳康、九龍倉集團

【16：00】恒指U盤前升294點，報17619點。

【15：52】美團 （03690） 收市前跌幅擴大至逾2%，低見155.8元。

【15：38】碧桂園 （02007） 升幅再擴大至近5成，報3.35元。

【15：33】中銀香港 （02388） 尾市挫市半成，低見24.1元。

【15：17】港股尾市升近300點，報17619點，升294點。

【14：48】康希諾生物 （06185） 表示，吸入用新冠疫苗在浙江11個城市陸續開啟接種，康希諾生物股價升一成。

【14：23】美團 （03690） 最新跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，騰訊 （00700） 升0.4%，恒指升幅收窄至221點。

【13：51】汽車股個別發展，比亞迪 （01211） 午後跌幅擴大至逾1%，華晨 （01114） 跌近0.5%。吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升逾3%，廣汽 （02238） 升0.2%。

【13：43】美團 （03690） 午後再度轉跌，最新跌0.6%，報158.6元，恒指升幅進一步收窄至295點，報17620點。科指升1.9%，報3559點。

【13：31】國泰 （00293） 最新逆市跌逾4%。

【13：30】恒指升約365點，報17691點，科指升2.5%，報3577點。

【13：22】碧桂園 （02007） 午後升勢略為回順，股價最新升逾36%，今早曾升最多55%高見3.48元。

【13：20】【解碼｜內房反彈】中央傳推16招撐內房 投資界料為市場注強心針、惟難提振需求

【13：19】國泰 （00293） 跟隨內航股向下，股價午後逆市跌近4%，低見7.52元。

【13：17】快手 （01024） 股價逆市偏軟，跌0.3%，低見45.85元。

【13：16】大市升幅收窄至500點內，報17783點，升457點。

【13：02】名創優品 （09896） 績後抽升一成，高見14.6元。

【業績｜MINISO】名創優品9月底止季度營收增4.5%、經調淨利增127% 預計今季利潤續增長

【13：00】恒指午後初段升約522點，報17848點，科指升3.7%，報3621點。

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【12：00】恒指半日升505點，報17831點，成交1260億元，科指升3.5%，報3615點。內房續造好，中海外 （00688） 升11%，潤地 （01109） 升逾12%，碧桂園 （02007） 升4成，雅居樂 （03383） 升逾38%，龍湖 （00960） 升逾22%。ATM升1%至近3%。

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【11：31】內地股市半日個別發展，上證升0.8%，深證升0.7%，創業板指跌0.5%。

【11：28】港交所 （00388） 升近半成，觸300元大關。

【11：19】煤炭股神華 （01088） 逆市跌2%，中煤 （01898） 跌0.3%，兗礦能源 （01171） 跌4%。

【11：07】碧桂園 （02007） 愈升愈有，升幅擴大至逾46%，高見3.48元。

【10：56】大市升幅再擴至近500點，升493點，升至17800點水平，科指升近3%，報3593點。

【10：48】股神減持比亞迪 （01211） 未止，比亞迪逆市跌逾1%，低見191.1元。聯交所披露，巴菲特投資旗艦巴郡周二（8日）出售578.25萬股或0.53%比亞迪，每股作價196.9945元，其持股量由17.15%減至16.62%，套現11.39億元。

【股神沽比亞迪】巴菲特周二減持比亞迪578萬股、套現11.4億 短短五交易日再累沽27億大貨

【10：37】德信中國 （02019） 升1.5倍，高見1.61元，觸發市調機制。

【10：34】【內地5+3】瑞士百達資管：只要內地逐步解封 奢侈品銷情將大幅反彈

【10：28】內航股逆市向下，南航 （01055） 跌3%，東航 （00670） 跌1%，國航 （00753） 跌近3%。

【10：27】ATM曾全數轉跌，最新美團 （03690） 跌1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，騰訊 （00700） 升0.4%。

【10：27】大市升幅收窄至近300點，報17617點，升292點，科指升1.2%，報3533點。

【10：02】天譽置業 （00059） 升逾7成，高見0.07元，觸發市調機制。

【09：56】ATM中，美團 （03690） 最新轉跌0.9%，阿里巴巴 （09988） 升0.1%，騰訊 （00700） 升1%。

【09：50】港股升勢略為回順，最新升幅略收窄至500點內，報17816點，升491點。

【09：48】三大造車新勢力造好，其中以小鵬汽車 （09868） 表現最好，股價升近14%，蔚來 （09866） 升逾8%，理想汽車 （02015） 升逾4%。

【09：45】滙豐 （00005） 早段升近2%，友邦 （01299） 升逾3%，港交所 （00388） 升近4%，中移動 （00941） 升0.1%。

【09：41】大市開市後初段升近600點，報17923點，升597點，科指升3.3%，報3608點。

【09：36】火幣科技 （01611） 逆市挫逾14%，低見3.5元。

【09：34】內房造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾7%，碧桂園 （02007） 再升31%，雅居樂 （03383） 升33%，龍湖 （00960） 升24%。

【09：31】京東 （09618） 升逾7%，早段高見211元。

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【09：29】港鐵 （00066） 未受壞消息影響，股價升逾1%。

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【09：23】恒指高開673點，開報17999點，上試萬八關，科指升5.6%，報3685點，ATM升3%至4%，內房續上，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾14%。

【內房危機】內房股反彈可持續？ 中國推金融16條措施支持房地產市場、貸款可展期1年

【09：13】期指開報17770點，升444點。

【08：58】恒指黑期報17594點，升275點，道指期貨跌88點，報33675點。

【08：26】【FTX爆煲】火幣科技：全資附屬無法從FTX提取加密貨幣資產 涉1810萬美元

【08：09】【業績｜生科股】諾誠健華第三季虧損3.9億元人民幣 營業收入減少近78%

【07：45】【新股IPO】凌雄科技今日起招股 一手入場費約2648元

【07：45】港股ADR收報17430點，升105點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報43.96元，較港收市價高0.56元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報261.73元，較港收市價高3.33元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報69.32元，較港收市價低1.48元或2.1%。

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【07：30】美股上周五向上，美滙指數再急跌1.7%，至106.416，創8月中以來低位，刺激科技股繼續造好，道指上周五低開高收，最多曾跌320點後，收市倒升32點或0.1%；標指升0.9%，收報3992點；納指升209點或逾1.8%，收報11323點。

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責任編輯：梁浩碩