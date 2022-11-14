【FTX爆煲】火幣科技：全資附屬無法從FTX提取加密貨幣資產、涉1810萬美元　股價挫逾14%

▲ 【FTX爆煲】火幣科技：全資附屬無法從FTX提取加密貨幣資產 涉1810萬美元

火幣科技 （01611） 公布，全資附屬公司Hbit Limited約有等值1810萬美元的加密貨幣存放在加密貨幣交易所FTX，其中約1320萬美元乃客戶資產，約490萬美元為Hbit Limited的自有資產。由於FTX的集團實體已申請破產保護，因此可能無法從FTX提取上述加密貨幣資產。火幣科技股價逆市跌逾14%，早段低見3.44元。

火幣科技表示，為了股東及公司的整體利益，集團將委聘法律顧問向FTX查詢，同時為集團提供法律意見。集團將繼續採取一切適當措施與FTX聯絡，儘快提取上述加密貨幣資產，並採取一切必要行動維護集團利益。

火幣：事件目前不會影響集團的正常業務營運

董事會認為事件目前不會影響集團的正常業務營運。由於Hbit Limited在法律上及營運上均獨立於集團其他業務實體，集團其他資產及業務不受影響。然而，董事會預計倘該事件持續未能解決，集團的財務表現會受到重大不利影響。董事會將與集團核數師討論該事件對集團財務狀況的影響。

另外，火幣科技表示，於11月13日，集團與公司控股股東兼非執行董事李林達成協議，據此，李林同意向集團提供最高金額為1400萬美元的額外無抵押融資，公司將於有需要時動用股東融資以支付該事件所產生的客戶資產負債。集團將繼續採取一切適當措施以維護客戶利益。

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責任編輯：梁浩碩