  • 23°C
香港時間 : 20221114日 (週一) 08:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜生科股】諾誠健華第三季虧損3.9億元人民幣　營業收入減少近78%

股市 08:09 2022/11/14

分享：

分享：

【業績｜生科股】諾誠健華第三季虧損3.9億元人民幣　營業收入減少近78%

諾誠健華 （09969） 公布第三季業績。諾誠健華第三季歸屬於上市公司股東的淨虧損為3.93億元人民幣，期內，營業收入1.96億元人民幣，減少77.8%。其中，藥品銷售收入增加1.47倍至1.83億元。

首三季計算，集團虧損增加至8.34億元人民幣，營業收入減少55%至4.42億元人民幣。

諾誠健華表示，營業收入較去年同期下降主要是由於去年第三季度公司與渤健達成戰略合作，並獲得約7.76億元人民幣的首筆授權收入，扣除該影響後，今年第三季度營業收入增長88%，首三季營業收入增長115%，符合公司預期。

至於首三季虧損有所增加，主因期內臨床項目的不斷增加，研發投入金額4.75 億元人民幣，剔除上年支付Incyte Corporation首付款影響，按年增加30%；人民幣對美元滙率波動，產生未實現匯兌損失3.99億元；隨著公司發展及人員規模的增加，與日常經營活動相關的主要費用按年增加。

【業績｜零售股】新秀麗第三季轉虧為盈、收入增逾4成　中國旅遊限制減慢復甦步伐

【業績｜零售股】bossini首9個月收益少19%　存貨周轉日數增至約7個月

【業績｜餐飲股】譚仔國際中期溢利大跌四成、不派息　香港區經營溢利跌24%（第二版）

責任編輯：梁浩碩

港股 諾誠健華－Ｂ（09969）

上一篇文章

【開市追揸沽】恒指下站望幾點？科網股業績出爐怎部署（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【新股IPO】凌雄科技今日起招股　一手入場費約2648元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700】騰訊11.16季績放榜　新遊戲稀少拖累營收　降本增效撐起利潤表現
【騰訊700】騰訊11.16季績放榜　新遊戲稀少拖累營收　降本增效撐起利潤表現
【FTX爆煲】11.12最新發展：FTX據報丟失逾10億美元客戶資金　傳SBF會計系統設「後門」可修改財務記錄
【FTX爆煲】11.12最新發展：FTX據報丟失逾10億美元客戶資金　傳SBF會計系統設「後門」可修改財務記錄
【內房危機】內房股反彈可持續？　中國推金融16條措施支持房地產市場、貸款可展期1年
【內房危機】內房股反彈可持續？　中國推金融16條措施支持房地產市場、貸款可展期1年
【FTX爆煲】SBF據報正被巴哈馬監視　傳Alameda Research CEO身在香港、擬前往杜拜
【FTX爆煲】SBF據報正被巴哈馬監視　傳Alameda Research CEO身在香港、擬前往杜拜
【港鐵66】港鐵荃灣綫列車服務今早回復正常　油麻地站甩門兩人傷（第四版）
【港鐵66】港鐵荃灣綫列車服務今早回復正常　油麻地站甩門兩人傷（第四版）
【阿里巴巴9988】阿里11.17季績出爐　宏觀逆風料纏繞核心電商　整體利潤率續改善
【阿里巴巴9988】阿里11.17季績出爐　宏觀逆風料纏繞核心電商　整體利潤率續改善
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款