▲ 【業績｜生科股】諾誠健華第三季虧損3.9億元人民幣 營業收入減少近78%

諾誠健華 （09969） 公布第三季業績。諾誠健華第三季歸屬於上市公司股東的淨虧損為3.93億元人民幣，期內，營業收入1.96億元人民幣，減少77.8%。其中，藥品銷售收入增加1.47倍至1.83億元。

首三季計算，集團虧損增加至8.34億元人民幣，營業收入減少55%至4.42億元人民幣。

諾誠健華表示，營業收入較去年同期下降主要是由於去年第三季度公司與渤健達成戰略合作，並獲得約7.76億元人民幣的首筆授權收入，扣除該影響後，今年第三季度營業收入增長88%，首三季營業收入增長115%，符合公司預期。

至於首三季虧損有所增加，主因期內臨床項目的不斷增加，研發投入金額4.75 億元人民幣，剔除上年支付Incyte Corporation首付款影響，按年增加30%；人民幣對美元滙率波動，產生未實現匯兌損失3.99億元；隨著公司發展及人員規模的增加，與日常經營活動相關的主要費用按年增加。

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責任編輯：梁浩碩