【新股IPO】凌雄科技2436今日起招股　一手入場費約2648元

▲ 【新股IPO】凌雄科技招股 一手入場費約2648元

凌雄科技 （新上市編號：02436） 今日（14日）起至17日招股。獲京東 （09618） 、騰訊 （00700） 及聯想 （00992） 持股的內地翻新IT設備經銷商凌雄科技計劃發行5325.9萬股，一成於香港作公開發售，集資最多4.65億元。凌雄科技招股價範圍介乎7.6元至8.74元，每手300股，一手入場費2648.42元。預期將於11月24日掛牌。

凌雄科技是一家設備全生命週期管理解決方案供應商，主要在中國從事向IT設備經銷商銷售翻新淘汰IT設備，以及向中小企業提供設備及IT技術訂閱服務，2021年入選工信部專精特新「小巨人」企業名單。

凌雄科技今年上半年收入8.54億元人民幣，按年升59.06%，公司擁有人應佔虧損583萬元人民幣，按年減少97.83%。

所得款項約45%用於改善客戶體驗，25%用於擴大我們在目標市場的客戶群及市場份額，15%用於系統升級和產品開發，5%用於加強風險管理能力，10%用作營運資金及一般企業用途。

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責任編輯：梁浩碩