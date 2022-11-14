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【美元走勢】道富環球李申：通脹未見明顯轉捩點前　料滙市仍波動

股市 09:51 2022/11/14

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美國通脹升幅放緩，美元近期回軟。然而，道富環球市場中國區主管李申指，美元走強仍不可逆轉，在通脹出現明顯拐點前，預期滙市仍維持波動格局，而環球央行接連出手干預僅屬表態，用於釋放訊號多於實際操作。

李申接受本報專訪時表示，雖然最新通脹數據低於預期，但認為通脹需要至少出現連續兩至三次回落後，儲局才會改變鷹派口徑及路綫，意味貨幣政策到明年初才有顯著緩和的機會。

央行干預表態大於實際操作

美元此前急速走強，滙市大起大落，其他貨幣亦相對弱勢，各國央行接連出手干預。李申指，各大央行進行各種舉動主要是表達態度，而非着眼於規模，故釋放訊號的作用遠大於實際操作。

他強調，強美元的趨勢沒變，但各央行發出的訊號可為短期貨幣走勢帶來緩衝作用。

料人民幣於7算徘徊

李申提到，日央行釋放訊號明顯，以確保日本國債收益率曲綫受控，不過，他質疑日圓作為G7主要貨幣，是否能夠維持利率不變，因其他G7成員國正因應通脹而加息。他指，日央行暫時未有加息迹象，宜持續關注。

另外，人民幣兌美元今年累計已跌約一成，李申指，相對一籃子貨幣，人民幣仍是較為穩定，料到年底，人民幣單邊走向的機會減少，估計續在7算徘徊。

記者：袁諾曦

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