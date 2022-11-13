【高息股】中信國際電訊旗下澳門電訊 周一起推出5G相關服務

中信國際電訊(01883) 旗下旗下澳門電訊宣布，於本月7日獲澳門特區政府發出5G 1號牌照，有效期為8年。澳門電訊將於11月14日(周一)正式推出5G服務。澳門電訊已在澳門實現5G信號室外室內全覆蓋，實測下載速度高達1.6G Bps。現時，其5G網絡支援NSA（非獨立組網）和SA（獨立組網）雙制式。此外，澳門電訊已特別為5G基站投資部署了智能電源管理系統。

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據較早前澳門刊發的行政長官批示，中國電信（00728）旗下的中國電信（澳門）及中信國際電訊旗下的澳門電訊（CTM）獲批當地5G經營牌照，為期8年。



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澳門電訊行政總裁潘福禧早前表示，期望5G可盡快在澳門普及，一年內可有50％客戶由4G轉用5G，又期望會吸引更多新客戶。

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