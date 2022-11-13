【內房危機】中梁控股：暫停支付境外債務項下所有應付的本金和利息

中梁控股 （02772） 公布，集團可用於支付境外債務的資金仍持續受壓，預期短期內無法產生履行目前和日後境外債務所需之足夠現金。為確保公平對待所有境外債務持有人，經考慮及諮詢法律意見後，公司決定暫停支付該公司境外債務項下所有應付的本金和利息。暫停支付可能導致集團的部分境外債務持有人根據其融資的相關條款要求加速兌付及/或採取其他行動。

中梁指，預期不會在寬限期內支付其發行的於聯交所上市的2023年4月到期12%優先票據及其發行的於新加坡證券交易所上市的2023年4月到期8.75%優先票據的到期應付利息，可能導致相關債務持有人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。涉及的兩筆利息依次是1200萬美元、逾801萬美元。公司未收到任何關於上述兩隻票據的相關債務持有人就加速還款發出通知。

今年首10個月，集團已完成交付合計總建築面積約500萬平方米、約5萬套的物業單位。集團正持續採取措施加快境內銷售及現金回款，提高經營效率、控制風險及節約成本。

公司已聘請國泰君安國際擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問，協助公司與境外債務持有人進行透明對話。公司亦將計劃聘請一間獨立的專業服務機構展開業務評估工作。

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編輯：胡學能