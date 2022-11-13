【蘋果概念股】通達近4億元 出售汽車內飾件業務7成股權

蘋果概念股之一，手機設備供應商通達集團(00698)宣布，以3.85億元向遠景新能源出售旗下Tongda Overseas 70%權益。完成交易後，通達仍持有公司30%權益。Tongda Overseas主要從事製造汽車內飾件及電動車的電池鋁部件等業務。

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通達表示，集團於2014年前後開展汽車內飾件製造及銷售業務以來，該業務一直保持持續穩定發展。集團已成功取得中國最大電動車製造商的汽車內飾件訂單。並且接獲國內領先電動車電池製造商的訂單，並將業務拓展至電動車， 以生產及銷售電池鋁部件，業務增長可期。然而，為了跟上業務的快速增長，集團須投入大量人力物力，以維持業務的快速發展。經計及當前瞬息萬變的經營環境，集團認為應將資源更集中於少數具有一定規模及發展潛力的現有業務上，以便管理層在快速變化的環境中對整體業務進行更即時及精準的調整。

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通達擬將出售事項之所得款項淨額約3.8億元，用作集團之營運資金用途。

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