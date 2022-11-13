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【FTX爆煲】SBF據報正被巴哈馬拘留監視　傳Alameda Research CEO身在香港、擬前往杜拜

股市 19:49 2022/11/13

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SBF據報已被巴哈馬拘留監視　傳Alameda Research CEO身在香港、擬前往杜拜

據COINTELEGRAPH引述消息指，FTX前行政總裁兼創始人Sam Bankman-Fried、聯合創始人Gary Wang及技術總監Nishad Singh正遭巴哈馬當局拘留監視。另外，消息指，Alameda Research行政總裁Caroline Ellison目前身在香港，並計劃前往杜拜。

除Caroline Ellison，據指，SBF及上述其餘兩人也原本計劃逃至杜拜，但不成功。這是建基於美國及阿聯酋沒有引渡條約，而兩國於今年2月24日簽署了一項司法互助條約（MLAT），以打擊犯罪分子。

消息提到，因應SBF、Gary Wang及Nishad Singh已被監視，意味他們難以離境。另有消息指，若涉及FTX的員工試圖走到杜拜，會在機場被拘留，並遣返至美國。

此前，網傳SBF已乘坐私人飛機前往阿根廷﹐路透社隨後表示，獲SBF回覆否認，表示仍身在巴哈馬。

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編輯：袁諾曦

經濟 阿聯酋 阿根廷 巴哈馬

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