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【FTX爆煲】11.14最新發展：新加坡MAS稱FTX無在當地營運、仍在審查同系Quoine牌照　 SBF神隱兩日終更新Twitter　幣安停止FTT存款、成立行業復甦基金

股市 17:07 2022/11/14

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SBF據報已被巴哈馬拘留監視　傳Alameda Research CEO身在香港、擬前往杜拜

加密貨幣交易所FTX爆煲後，各地監管機構陸續表態。新加坡金融管理局（MAS）透露，仍在仔細審查 FTX新加坡實體Quoine的牌照申請，該實體目前獲牌照豁免。

MAS提醒，FTX.com 並無在新加坡運營，也沒有在新加坡獲得牌照或豁免，「惟無法阻止新加坡用戶直接訪問海外服務提供商，當局一直提醒公眾與無牌實體打交道的風險」。

本文綜合香港時間11月14日，FTX最新發展：

  • SBF 潛水兩日終再Twitter發文
  • 幣安CEO 趙長鵬宣布成立行業基金，另外回帶稱SBF當年只救助三箭資本，但無出手幫助自己債主Voyager
  • 幣安（Binance）停止接受FTT代幣存款
  • 巴哈馬執法部門發稿稱，FTX正在接受金融犯罪調查處調查，此前傳哈馬當已拘留監視SBF

SBF 時隔兩日Twitter發奇怪內容

加密貨幣交易所FTX爆煲，上周五（11日）終於申請破產保護，同日創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱薯條哥）退任FTX CEO，時隔兩日，SBF在周一終於在Twitter發文，但內容令人懷疑SBF賬戶可能已遭黑客入侵。

SBF在香港時間早上11時發出兩條貼文，第一條只寫上「1）What」；第二條則簡單地寫「2）H」。

幣安成立行業救助基金 

幣安（Binance）行政總裁趙長鵬（CZ）宣布，為了減少FTX所造成的溢出影響，幣安正成立行業復甦基金，以幫助表現強勁但處於流動性危機的項目，更多細節有待推出，歡迎其他業內人士共同投資參與基金，強調「加密貨幣不會消失。我們還在這裡。讓我們一起重建」。

TRON、火幣全球及交易所Poloniex 表態稱會參與行業復甦基金，協助開發商重新站起來。

趙長鵬：日後會多評論行業開題

趙長鵬周日曾發文指，以往幣安不會公開評論競爭對手政策，自己過去只打破過幾次，但未來自己將再稍微打破上述政策，「說出更多行業中看到的問題」。趙長鵬直言，此舉或引起更多辯論，衍生更多衝突meme圖，「但這不是我的本意」，他稱，此舉是為了降低風險，即使有時只屬虛驚一場。

趙長鵬重貼自己7月7日發文，提到三箭資本（ Three Arrows Capital，3AC ）欠下Voyager數億美元，導致Voyager破產，然而Alameda 投資了Voyager，並從Voyager貸款3.77億美元，「為何FTX 不還錢救助破產的Voyager，而是無作用地給予1億美元救助資金予三箭資本。

幣安停收FTT存款 以防FTT出現可疑額外供應流入市場

同行幣安（Binance）行政總裁趙長鵬（CZ）宣布，將暫停接受FTX所發行代幣FTT存款。趙長鵬稱，幣安已停止 FTT 存款，防止FTT出現可疑的額外供應影響市場。

幣安曾揚言收購FTX但最終轉軑，FTX 未獲白武士注資，上周五（11日）按《美國破產法》第11章申請破產保護，周末期間傳出FTX 挪用客戶資金超過10億美元。趙長鵬補充，FTT合同部署者轉移所有剩餘的FTT 供應，涉約4億美元，這些供應理應日後分批解鎖，目前不太確定發生了什麼事。

巴哈馬承認正在調查FTX

巴哈馬執法部門發稿稱，FTX正在接受金融犯罪調查處的調查，以確定是否發生了任何刑事不當行為。

傳哈馬當已拘留監視SBF

據COINTELEGRAPH引述消息指，FTX前行政總裁兼創始人Sam Bankman-Fried、聯合創始人Gary Wang及技術總監Nishad Singh正遭巴哈馬當局拘留監視。另外，消息指，Alameda Research行政總裁Caroline Ellison目前身在香港，並計劃前往杜拜。

除Caroline Ellison，據指，SBF及上述其餘兩人也原本計劃逃至杜拜，但不成功。這是建基於美國及阿聯酋沒有引渡條約，而兩國於今年2月24日簽署了一項司法互助條約（MLAT），以打擊犯罪分子。

若涉及FTX員工試圖到杜拜 或被機場扣留

消息提到，因應SBF、Gary Wang及Nishad Singh已被監視，意味他們難以離境。另有消息指，若涉及FTX的員工試圖走到杜拜，會在機場被拘留，並遣返至美國。

此前，網傳SBF已乘坐私人飛機前往阿根廷﹐路透社隨後表示，獲SBF回覆否認，表示仍身在巴哈馬。

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編輯：袁諾曦

經濟 阿聯酋 阿根廷 巴哈馬

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