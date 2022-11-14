【FTX爆煲】11.14最新發展：幣安停止FTT存款　SBF據報正被巴哈馬監視　傳Alameda CEO擬由香港前往杜拜

▲ SBF據報已被巴哈馬拘留監視 傳Alameda Research CEO身在香港、擬前往杜拜

【11月14日】加密貨幣交易所FTX爆煲，同行幣安（Binance）行政總裁趙長鵬（CZ）宣布，將暫停接受FTX所發行代幣FTT存款。趙長鵬稱，幣安已停止 FTT 存款，防止FTT出現可疑的額外供應影響市場。

幣安曾揚言收購FTX但最終轉軑，FTX 未獲白武士注資，上周五（11日）按《美國破產法》第11章申請破產保護，周末期間傳出FTX 挪用客戶資金超過10億美元。趙長鵬補充，FTT合同部署者轉移所有剩餘的FTT 供應，涉約4億美元，這些供應理應日後分批解鎖，目前不太確定發生了什麼事。

趙長鵬又發文指，以往幣安不會公開評論競爭對手政策，自己過去只打破過幾次，但未來自己將再稍微打破上述政策，「說出更多行業中看到的問題」。趙長鵬直言，此舉或引起更多辯論，衍生更多打架meme圖，「但這不是我的本意」，他稱，此舉是為了降低風險，即使有時只屬虛驚一場。

【11月13日】據COINTELEGRAPH引述消息指，FTX前行政總裁兼創始人Sam Bankman-Fried、聯合創始人Gary Wang及技術總監Nishad Singh正遭巴哈馬當局拘留監視。另外，消息指，Alameda Research行政總裁Caroline Ellison目前身在香港，並計劃前往杜拜。

除Caroline Ellison，據指，SBF及上述其餘兩人也原本計劃逃至杜拜，但不成功。這是建基於美國及阿聯酋沒有引渡條約，而兩國於今年2月24日簽署了一項司法互助條約（MLAT），以打擊犯罪分子。

若涉及FTX員工試圖到杜拜 或被機場扣留

消息提到，因應SBF、Gary Wang及Nishad Singh已被監視，意味他們難以離境。另有消息指，若涉及FTX的員工試圖走到杜拜，會在機場被拘留，並遣返至美國。

此前，網傳SBF已乘坐私人飛機前往阿根廷﹐路透社隨後表示，獲SBF回覆否認，表示仍身在巴哈馬。

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編輯：袁諾曦