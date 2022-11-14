特朗普偕前妻與梅拉尼婭世紀合照 喜送次女嫁百億富二代

美國前總統特朗普次女Tiffany上周六（12日）於佛羅里達州海湖莊園出嫁，與尼日利亞百億富二代Michael Boulos共偕連理。特朗普於婚禮當日笑容滿臉，更與前妻Marla Maples及現任妻子梅拉尼婭世紀大合照。

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現年29歲的Tiffany Trump與年輕4歲的尼日利亞富二代Michael Boulos，於特朗普（Donald Trump）名下的海湖莊園舉行盛大婚禮。

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Tiffany當日身穿黎巴嫩殿堂級品牌Elie Saab的婚紗出嫁。特朗普長女伊萬卡（Ivanka Trump）帶同丈夫及兒女到場，並在Tiffany出場前為妹妹整理婚紗下擺，盡顯姐妹情。

身穿西裝的特朗普帶著Tiffany穿過鮮花拱門進場，輕吻女兒以示祝福後，將她交到新郎Michael手中。

一對新人於戶外婚禮儀式後，與Marla Maples及特朗普合照。特朗普全程展露笑容，似乎並未受到共和黨於中期選舉選情遜預期所影響。

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Tiffany繼母梅拉尼婭（Melania Trump）及特朗普多名子女都有出席婚禮。婚禮儀式舉行期間，身穿白色禮服的梅拉尼婭表現低調，與兒子巴倫（Barron）坐在特朗普身邊。

特朗普在婚禮前，更與Marla Maples及梅拉尼婭拍攝了一張世紀合照。

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責任編輯：鄭錦玲