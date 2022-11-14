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【英國王室】菲臘親王曾考慮告Netflix 不滿《王冠》錯誤演繹姐姐空難

環球社會熱點 09:05 2022/11/14

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Netflix劇集《王冠》劇情以已故英國女王伊莉莎白二世生平作藍本，在全球都獲得不俗收視率。已故菲臘親王據報曾因《王冠》錯誤描繪其姐姐的死亡情節而憤怒，更考慮過控告Netflix，並已咨詢律師意見。

查理斯卡米拉訪約克被掟雞蛋 23歲男被捕 【下一頁】

《星期日泰晤士報》報道，《王冠》第二季中第二集的內容引來菲臘（Prince Philip）不滿。該影集指，當時年僅16歲的菲臘因在寄宿學校遇到麻煩，和他關係密切的三姐Princess Cecilie因此飛往倫敦，結果遇上飛機失事身亡。

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在Cecilie的葬禮上，菲臘父親、希臘安德烈王子（Prince Andrew of Greece and Denmark）更向他表示，自己對於菲臘親王夠膽出席葬禮感到驚訝，並指責兒子因不守規矩而導致其姐姐身亡。安德烈其後更命人將菲臘帶離現場。

皇室傳記的著名作家維克斯（Hugo Vickers）表示，知道菲臘曾就上述劇集內容，咨詢自1930年代起就為王室提供法律服務的律師事務所，詢問對方自己能採取何種行動。維克斯指，菲臘對劇集描述方式感到非常不安。維克斯強調菲臘亦是人，同樣會像其他人一樣受傷害。

哈里梅根確信受戴安娜祝福 資深作家揭「勝利」關鍵 【下一頁】

報道亦引述王室消息人士指，菲臘親王對《王冠》就他的描述感到失望。

現實中的Cecilie的確於1937年11月時，因飛機失事死亡。當時年僅26歲的Cecilie更在飛機上誕下幼子，一同身故的還有她的丈夫Georg Donatus，及兩名分別年僅6歲及4歲的兒子。但Cecilie當時是為參加小叔路德維希（Louis, Prince of Hesse and by Rhine）的婚禮。

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責任編輯：李俊儀

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