【外圍一周前瞻】美國10月PPI按年增長料回落至8.3%　英國周四公布「秋季預算案」（附表）

▲ 美國10月PPI按年增長料回落至8.3% 英國周四公布「秋季預算案」

本周關注美國PPI數據及樓市數據，以及幣圈FTX爆煲最新進展。市場料10月PPI按年增長回落0.2個百分點至8.3%，但按月料升0.1個百分點至0.5%，核心PPI料按年增長維持7.2%，但按月料升至0.4%。美國樓市繼續走弱，預期10月建築許可、新屋開工及成品房銷售數字仍在下跌，但按月跌幅有所收窄。

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本周多位儲局官員亦會講話，包括理事沃勒、副主席布雷納德、紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯、理事庫克、副主席巴爾、聖路易斯聯儲銀行行長布拉德、理事鮑曼、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特、理事傑斐遜。

值得留意是，英國將於周四（17日）公布「秋季預算案」，料將會涵蓋最新經濟預測。英國首相辛偉誠上任後，原於10月31日公布中期預算案，但最終宣布押後，並升級至「秋季預算案」。

另外，隨美國國會分裂的可能上升，美國財長耶倫警告，立法者未能提高美國債務的法定限額，對美國的信用評級和美國金融市場的運作構成巨大威脅，認為不提高債務上限是不負責任的。她指，部份問題與共和黨人仍有可能合作，但提高債務上限是一個不可談判的項目。

本周美國重點數據及業績 日期 項目 預測 前值 15/11/22 美國10月PPI最終需求（按年） 8.30% 8.50% 美國10月核心PPI（按年） 7.20% 7.20% 業績：Walmart、Sea（盤前） / / 16/11/22 美國10月先期零售銷售（按月） 0.90% 0.00% 美國10月進口物價指數（按月） －0.5% －1.2% 美國10月出口價格指數（按月） －0.5% －0.8% 業績：Target（盤前）、NVIDIA（盤後） / / 17/11/22 美國10月新屋開工 141萬 143.9萬 美國10月建築許可 151.5萬 143.9萬 美國首領失業救濟金人數 22.2萬 22.5萬 美國連續申領失業救濟金人數 150萬 149.3萬 18/11/22 美國10月成屋銷售 439萬 471萬

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編輯：袁諾曦