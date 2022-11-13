【東盟峰會】拜登叫錯柬埔寨做哥倫比亞 一周內兩次（有片）

美國總統拜登周末前往柬埔寨，出席東盟國家峰會。拜登在致辭期間再度口誤，將主辦國柬埔寨誤稱為哥倫比亞。據悉，今次為拜登一周內第二度口誤，他臨出發前往柬埔寨前，亦曾向記者指正前往哥倫比亞。

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拜登（Joe Biden）上周六（12日）在會談開始前表示，很高興5月在白宮主持會議後，現時再回到柬埔寨（Cambodia）召開峰會。拜登稱他很期待未來將取得更大進步，卻在感謝主辦國時口誤，稱他感謝哥倫比亞（Colombia）總理作為東盟（ASEAN）輪任主席國發揮領導作用。

Biden, in remarks at the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit, thanks &quot;the prime minister for Colombia&quot; for his &quot;leadership as ASEAN chair.&quot;<br /> <br /> The ASEAN chair is the prime minister of Cambodia. pic.twitter.com/1vJDGP9ljI — RNC Research (@RNCResearch) November 12, 2022

據悉是次已是拜登在一周內，第二次口誤稱呼柬埔寨。他上周四（9日）出發前，曾向記者爾表示，將前往哥倫比亞，但他隨後已經自行糾正。

據悉，是次已是拜登在一周內，第二次口誤搞錯柬埔寨和哥倫比亞。他上周四（10日）出發前，曾向記者表示，將前往哥倫比亞，但他隨後已經自行更正。

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而拜登上周被問及俄烏戰爭完結時，他亦口誤將烏克蘭稱為伊拉克城市費盧傑（Fallujah）。其後拜登更指他將前往埃及首都開羅（Cairo）出席COP27會議，但該會議舉辦地點為埃及另一個城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）。

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責任編輯：李俊儀