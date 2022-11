【東盟峰會】拜登叫錯柬埔寨做哥倫比亞 一周內兩次（有片）

美國總統拜登周末前往柬埔寨,出席東盟國家峰會。拜登在致辭期間再度口誤,將主辦國柬埔寨誤稱為哥倫比亞。據悉,今次為拜登一周內第二度口誤,他臨出發前往柬埔寨前,亦曾向記者指正前往哥倫比亞。

拜登(Joe Biden)上周六(12日)在會談開始前表示,很高興5月在白宮主持會議後,現時再回到柬埔寨(Cambodia)召開峰會。拜登稱他很期待未來將取得更大進步,卻在感謝主辦國時口誤,稱他感謝哥倫比亞(Colombia)總理作為東盟(ASEAN)輪任主席國發揮領導作用。