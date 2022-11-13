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【中銀人壽】中銀人壽夥AYP辦慈善賽　為青年發展籌款

Hot Talk 18:52 2022/11/13

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【中銀人壽】中銀人壽夥AYP辦慈善賽　為青年發展籌款

中銀人壽夥拍香港青年獎勵計劃（AYP）舉辦的「圖出山野中銀人壽慈善賽 2022」今日（13日）舉行，為青年發展籌款。中銀人壽指，透過獨家冠名贊助該集體能、計劃及判斷力於一身的長途越野定向活動，培養青年人勇於接受挑戰、發揮潛能、團隊合作以及迎難而上的毅力和精神，同時為他們提供多元化的全人發展機會。

今屆慈善賽獲470人超過150支隊伍參加。中銀人壽組成17個跨部門團隊支持參與慈善賽，讓員工提升身心健康、發揮團隊合作的精神，同時為香港青年培育和發展的籌款工作盡一分力。

「圖出山野」Rogaine運動由AYP自2007年引入香港，已發展成為AYP的年度大型籌款團隊定向比賽，為支持青年發展工作籌募經費。比賽分2至4人一組，進行6小時及3小時的奪分式長途越野定向比賽，全方位考驗參加者的體能、計劃和判斷力，鼓勵青年人發揮潛能、勇於面對困難及接受挑戰。

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編輯：胡學能

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