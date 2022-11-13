【內房危機】內房股反彈可持續？　中國推金融16條措施支持房地產市場、貸款可展期1年

▲ 內房股反彈可持續？ 中國推16條措施支持房地產市場、貸款可展期1年

中央再加碼支持內地房地產，外媒及內媒指，人行和中銀保監會最新下發金融支持房地產市場平穩健康發展的16條措施，包括支持開發貸款、信託貸款等融資，未來半年內到期可以允許超出原規定展期1年，以及支持各地合理確定當地個人房貸首付比例和貸款利率政策下限。

通知提及，要保持房地產融資平穩有序發展。包括要穩定房地產開發貸款投放，堅持「兩個毫不動搖」，對國有、民營等各類房地產企業一視同仁。

通知又指，要支持開發貸款、信託貸款等存量融資合理展期。自通知印發之日起，未來半年內到期的，可以允許超出原規定多展期1年，可不調整貸款分類。

為短期困難房企發債提供增信支持

同時，支持優質房地產企業發行債券融資，推動專業信用增進機構為財務總體健康、面臨短期困難的房地產企業債券發行提供增信支持。鼓勵債券發行人與持有人提前溝通，做好債券兌付資金安排，按期兌付有困難的，通過協商做出合理展期、置換等安排，主動化解風險。

另外，相關部門亦鼓勵信託等資管產品支持房地產合理融資需求，包括鼓勵信託公司等金融機構加快業務轉型，在嚴格落實資管產品監管要求，做好風險防控基礎上，按市場化、法治化原則支持房地產企業和項目的合理融資需求，依法合規為房地產企業項目併購、商業養老地產、租賃租房建設等提供金融支持。

分析：房地產金融政策或進入到一個新階段

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，展期是金融機構防範貸款違約、防範不良貸款率的重要舉措。鑑於房地產市場特殊情況，展期制度在房地產貸款領域應用將加大。通過展期模式，有助於促進金融機構貸款政策穩定、 防范金融機構和房企關係惡化，所以是化解風險的必要操作。

他又指，過去幾年房地產信託融資一直受到不小的限制，今年上半年的放鬆主要針對租賃市場，現在進一步放寬，是次措施標誌房地產金融政策或進入到一個新階段，各金融機構將從多個渠道和方位支持房地產。

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編輯：袁諾曦