英國擬加能源企業暴利稅率1成 周四公布新財政預算案

英國財相侯俊偉周四（17日）料會公布新一份財政預算案，需設法填補公共財政缺口。侯俊偉據報考慮大幅上調向能源企業徵收的暴利稅率1成，並將暴利稅徵收範圍擴大至發電公司。

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英國《泰晤士報》引述政府消息人士指，侯俊偉（Jeremy Hunt）考慮將能源企業的暴利稅率由現時的25%大幅上調至35%，加幅達到10個百分點。能源行業的整體稅率將會升至75%。

根據新計劃，發電廠由2025年起也會納入徵收暴利稅的範圍。而且當局計劃延長徵收暴利稅的期限至2028年，而非原定計劃的2025年。

英媒引述獨立預測，指英國的公共財政缺口約為550億英鎊（約5,094億港元）。政府大幅上調暴利稅率，在未來五年內料為庫房總共增加450億英鎊（約4,168億港元）收入。

新上市的北海石油和天然氣生產商Ithaca Energy上周警告，取消投資石油及天然氣的鼓勵措施將導致英國海上工業無法牟利。

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另外，政府9月推出能源價格保障措施，斥資600億英鎊（約5,557億港元）將英國每戶平均能源成本限制在2500英鎊，措施維持兩年。

不過政府據報僅會斥資200億英鎊（約1,852億港元），由明年4月起再將能源價格保障措施延長半年。

侯俊偉坦言政府必須對民眾誠實，事實是政府不可能無限期補貼民眾的能源賬單。

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責任編輯：鄭錦玲