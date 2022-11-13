  • 24°C
香港時間 : 20221113日 (週日) 19:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產

環球政經 19:07 2022/11/13

分享：

分享：

Tesla (美：TSLA) 創辧人馬斯克入主社交平台Twitter (美：TWTR) 連番推出措施，包括裁減約一半員工節省成本，以及毎周重返辦公室工作40小時。惟市場消息指，馬斯克在會議上告訴員工，公司若短期內無法取得更多收入，Twitter明年不排除有破產的可能性。馬斯克較早前曾表示，Twitter毎日燒錢達400萬美元。

【內房危機】穆迪下調碧桂園評級至Ba3 展望為負面  詳情請看【下一頁

消息指，馬斯克認為Twitter 太倚靠廣告收入，然而全球經濟不景導致品牌的廣告預算，公司有需要把訂閱人數增至10億，把訂閱業務收入比重增至一半，以抵銷廣告收入下滑的衝擊。動用440億美元收購Twitter的馬斯克亦表示，不清楚公司的真實財務情況。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

多間大型企業包括通用汽車(美：GM) 及輝瑞(美：PFE) 等，近期據報已暫時停止在Twitter的廣告計劃，持續觀察該平台的發展再決定是否繼續投放廣告預算。

【虛擬貨幣】陳茂波指新一批綠債以代幣化方式發行 預計年底前推出  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

Twitter（美：TWTR） 美股

下一篇文章

【內房危機】穆迪下調碧桂園評級至Ba3 展望為負面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有價有市】西班牙廢棄村莊放售　叫價僅200萬港元
【有價有市】西班牙廢棄村莊放售　叫價僅200萬港元
【帶你睇盤】青衣半新居屋盤　高層兩房叫價520萬
【帶你睇盤】青衣半新居屋盤　高層兩房叫價520萬
【假日好去處】《海賊王One Piece》展覽本月開鑼 設16大主題區及12位角色大型雕塑打卡位 玩AR手機及實體遊戲贏取限量禮品
【假日好去處】《海賊王One Piece》展覽本月開鑼 設16大主題區及12位角色大型雕塑打卡位 玩AR手機及實體遊戲贏取限量禮品
港鐵歡迎政府通過古洞站方案 預計2027年落成
港鐵歡迎政府通過古洞站方案 預計2027年落成
【有相睇】睇淡後市劈逾百萬求售 港灣豪庭三房773萬成交
【有相睇】睇淡後市劈逾百萬求售 港灣豪庭三房773萬成交
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款