【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產

Tesla (美：TSLA) 創辧人馬斯克入主社交平台Twitter (美：TWTR) 連番推出措施，包括裁減約一半員工節省成本，以及毎周重返辦公室工作40小時。惟市場消息指，馬斯克在會議上告訴員工，公司若短期內無法取得更多收入，Twitter明年不排除有破產的可能性。馬斯克較早前曾表示，Twitter毎日燒錢達400萬美元。

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消息指，馬斯克認為Twitter 太倚靠廣告收入，然而全球經濟不景導致品牌的廣告預算，公司有需要把訂閱人數增至10億，把訂閱業務收入比重增至一半，以抵銷廣告收入下滑的衝擊。動用440億美元收購Twitter的馬斯克亦表示，不清楚公司的真實財務情況。

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多間大型企業包括通用汽車(美：GM) 及輝瑞(美：PFE) 等，近期據報已暫時停止在Twitter的廣告計劃，持續觀察該平台的發展再決定是否繼續投放廣告預算。

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