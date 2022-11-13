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【虛擬資產】陳茂波：虛擬資產政策宣言獲業界普遍認同支持　相關企業考慮將業務遷回香港發展

Hot Talk 17:49 2022/11/13

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【虛擬資產】陳茂波：虛擬資產政策宣言獲業界普遍認同支持　相關企業考慮將業務遷回香港發展

財政司司長陳茂波在網誌表示，政府上月底發表《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，得到虛擬資產業界普遍認同和支持，政府收到很多正面回應，不少相關企業也積極考慮擴大在港的營運或將業務遷回本港發展。

陳茂波指，該宣言闡明政府對虛擬資產行業、相關創新技術與應用，和其生態系統發展的願景和方針，並力求透過便利行業創新的政策、整全和平衡的監管框架、「風險為本」的監管方向，為行業締造穩健有利的發展條件，並務實提出多項試驗計劃，以測試並提升相關技術水平和應用性。

供機構認購的代幣化綠債料年底前推出

他表示，政府就該宣言提出數個試驗計劃，包括將新一批供機構投資者認購的綠色債券以代幣化方式發行，預計年底前推出，這將成為全球首批代幣化的政府綠色債券。金管局亦正研究數碼港元，可作為銜接法定貨幣與虛擬資產之間的「骨幹」和支柱，為推動更多創新提供所需的配套。此外，金管局已於較早前進行諮詢，探討如何規管用作支付用途的穩定幣，稍後會公布下一步的跟進工作。

他又指，證監會亦向8家虛擬資產基金管理公司發出牌照，並批准了2家經紀行在綜合帳戶安排下為其客戶進行虛擬資產交易。政策宣言亦表明，證監會正就在新發牌制度下，零售投資者有限度買賣虛擬資產須配套的額外保障規定展開公眾諮詢。對於可否在香港引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF），政府抱持歡迎態度。

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編輯：胡學能

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