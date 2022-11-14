【港鐵66】港鐵荃灣綫列車服務今早回復正常　油麻地站甩門兩人傷（第四版）

▲ 【港鐵66】港鐵：爭取周一早上恢復荃灣綫荔景至佐敦站的列車服務

港鐵 （00066） 今早公布，油麻地站的復修工作已經完成，荃灣綫列車服務今早回復正常。港鐵昨晚指，荃灣綫油麻地站昨早約9時半一列荃灣綫往中環方向的列車，當時正駛進油麻地站2號月台，頭兩卡車駛進月台後停下，第一卡列車有兩對向月台方向的車門移位。初步發現，列車第一卡車轆及第一個轉向架偏離路軌，路軌旁亦有金屬設備損壞。

受列車車門鬆脫影響，荃灣綫來往佐敦站至荔景站服務暫停服務。港鐵指，工程人員現正全力以赴做好修復工作，就目前狀況而言，有信心明天可恢復服務，詳情會在明天頭班車前盡早公布。

港鐵指，十分重視今次事件，工程人員一直全力進行復修工作，列車已於晚上移離現場，公司正進行各方面檢查，並會就事故原因進行深入調查，亦已通報機電工程署及運輸署，就事故為乘客帶來不便深感抱歉。

港鐵肇事列車與路軌旁的金屬結構裝置有碰撞

港鐵車務總監李家潤早前指表示，未能在今晚恢復荃灣綫荔景至佐敦站的列車服務，向市民致歉，基於搶修需時，今晚收車後會繼續進行，會爭分奪秒爭取在明早恢復相關列車服務。他指，工程人員發現肇事列車與路軌旁的金屬結構裝置有碰撞，導致偏離路軌，會在收車後再深入調查。

李家潤稱，現時工程人員已將肇事列車首卡車廂的「轉向架」車轆移正，稍後再將列車移離路軌，送回荃灣車廠，再進行路軌旁及周邊設施的復修。

金澤培：車頭首個轉向架偏離路軌

金澤培又指，一架列車共有16個轉向架，目前發現車頭首個轉向架偏離路軌，調查將涵蓋所有方向，有兩人在事故中受傷，一人在場即時處理，另一人手腳輕傷送院，向受影響乘客致歉。

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，初步所見，列車第一卡第一個轉向架稍微偏離路軌，亦見到路軌旁邊有設備損毀，列車上兩道列車車門移位。修復時間方面，黃琨暐稱，要進一步看修復情況如何，估計需要較長時間修復，港鐵向受影響乘客再致歉。

港鐵提供接駁巴士服務 每3分鐘一班

運輸署表示，港鐵已提供受影響車站沿途接駁巴士服務，每3分鐘一班，巴士公司亦加強來回荔景至佐敦17條巴士服務班次，應付乘客需求。運輸及物流局局長林世雄對事件深表關注，稱已責成港鐵盡快徹查事件、盡快進行善後工作。

事發今早9時許，荃灣綫往中環方向一輛列車駛入油麻地站期間，懷疑發生故障，列車車頭受損、有兩組車門鬆脫，車上乘客當中約600人經月台疏散、約150人則沿路軌往旺角站疏散。

（第四版更新今早安排，第三版加入有信心恢復服務，第二版加入爭取周一早上恢復服務，）

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編輯：胡學能