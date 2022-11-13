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【內房危機】穆迪下調碧桂園評級至Ba3 展望為負面

股樓投資 17:17 2022/11/13

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評級機構穆迪將碧桂園（02007）長期企業家族評級從「Ba2」下調至「Ba3」，並將高級無抵押債券評級從「Ba2」下調至「Ba3」，展望仍為負面。穆迪表示，下調評級反映對碧桂園流動性緩衝將進一步減少的預期，因為其未來12至18個月的融資渠道仍然有限，再融資需求巨大。另外，由於銷售和盈利能力下降，該公司財務指標將在未來1至2年降至不支持其先前評級的水平。

【虛擬貨幣】陳茂波指新一批綠債以代幣化方式發行 預計年底前推出  詳情請看【下一頁

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

穆迪又指，負面展望反映對該公司財務和流動性狀況未來12至18個月可能進一步惡化的預期，原因是經營和融資環境面臨挑戰。

另一評級機構標普上周公布，應碧桂園要求，撤銷其發行人信用評級。碧桂園當時表示，本次評級撤銷不會觸
發公司存量債務的加速清償條款，不會對公司的償債能力及融資能力產生不利影響。

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撰文 : 李尚毅

碧桂園（02007） 港股

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【虛擬貨幣】陳茂波指新一批綠債以代幣化方式發行 預計年底前推出
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