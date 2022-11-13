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耶倫警告國會需提高債務上限 否則威脅美國信用評級及市場

環球社會熱點 16:57 2022/11/13

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美國中期大選結果已陸續出爐，共和黨或奪得眾議院控制權。美國財長耶倫警告，若美國國會未能提高美國國債法定限額，將對美國信用評級及金融市場運作構成巨大威脅。耶倫表示，雖然部分議題可向共和黨人讓步，但提高債務上限這方面不能妥協。

民主黨仍有望控制眾議院 共和黨優勢收窄 【下一頁】

據悉，美國截至上周三（9日）的公共債務為31.2萬億美元（約243.4萬億港元），分析師警告，2023年第三季度或出現債務違約危機。有共和黨人早前指，將利用下次國會上調債務上限至31.4萬億美元（約245萬億港元）的機會，迫使民主黨籍總統拜登（Joe Biden）讓步。

耶倫（Janet Yellen）上周五（11日）接受《路透社》訪問表示，雖然部分議題上仍有與共和黨合作可能，但不可能就提高債務上限談判。耶倫指，無論選舉結果如何，都迫切需要提高債務上限。

民主黨料保參議院控制權 取内華達1席 【下一頁】

共和黨曾於2010年時奪得眾議院控制權，為要求政府削減開支，一度令美國處於違約邊緣，當時標準普爾更首次下調美國國債評級。耶倫批評，拒絕提高債務上限不負責任。她指行為不但威脅美國信用評級，更威脅最重要的單一金融市場運作。

《路透社》引述一名美國財政部官員指，措施或在新國會1月召開會議前通過，並指當局有必要加快採取行動。耶倫則承認，尚未為政府立法議程將陷入僵局而停滯不前做好準備，但會捍衛最近通過針對共和黨人的部分措施。

責任編輯：李俊儀

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