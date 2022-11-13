【美國中期選舉】民主黨仍有望控制眾議院 共和黨優勢收窄

美國中期選舉點票工作持續，眾議院仍有多個議席的結果待定。美媒預測共和黨於眾院選舉的優勢正逐漸收窄，認為民主黨接下來仍有望保住眾院控制權。

【美國中期選舉】民主黨料保參議院控制權 取内華達1席 【下一頁】

共和黨未如外界預期出現「紅潮」橫掃國會兩院議席，部分地區仍繼續點票，眾院仍有21個議席未公布結果。

民主黨或共和黨需獲最少218席才能取得眾院控制權，美國MSNBC新聞頻道推算共和黨目前獲得219席。

但MSNBC的推算誤差幅度為正負4席，因此共和黨取得的議席數字有可能低於218席，因此民主黨人仍有可能守住眾院控制權。

21個懸而未決的議席中，民主黨人需要贏得其中15席就能守住眾院控制權，而共和黨就需要贏得7席。

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路透社預計仍需起碼數天時間，才足以判斷眾院控制權。總統拜登（Joe Biden）上周六（12日）於柬埔寨發表演説，表示民主黨專注要贏得佐治亞參議院一席，但認為要保住眾院控制權或有點牽強。

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責任編輯：鄭錦玲