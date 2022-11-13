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【烏克蘭戰爭】俄「國師」暗示應推翻處死普京 不滿俄軍撤出赫爾松

環球社會熱點 15:27 2022/11/13

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烏克蘭軍隊已成功收復南部重鎮赫爾松，俄羅斯亦確認已撤出當地軍隊。有「國師」之稱、俄羅斯總統普京的智囊兼極右政論家杜金狠批俄軍失敗，在通訊平台上呼籲推翻普京政權。杜金甚至暗示應該處死普京，惟相關文章據報已被刪除。

烏軍南部報捷 收復赫爾松市（第二版） 【下一頁】

據報杜金（Alexander Dugin）在Telegram上，引用蘇格蘭人類學家James Frazer於著作《The Golden Bough》的故事，內容講述一個國王因未能在旱災期間成功召來雨水而被殺。杜金表示民眾賦予統治者絕對的權力，所以他理應在關鍵時刻拯救所有人，但若他未能做到，就會面臨被殺命運。

杜金亦有談及烏克蘭局勢，指現時每個真正的俄羅斯人都應感到悲痛及「咬牙切齒」，指俄羅斯已經放棄赫爾松（Kherson）。杜金指，若現時俄羅斯平民不為赫爾松局勢感到不安，就不是俄羅斯人。

俄軍戰略撤離赫爾松 烏方疑非全面撤兵 【下一頁】

據報隨著俄軍在烏克蘭接連失利，俄羅斯軍方和普京（Vladimir Putin）之間的分歧愈來愈大。杜金為極端俄羅斯民族主義分子，支持俄羅斯入侵烏克蘭，外界稱他為「普京大腦」（Putin's Brain）。杜金女兒杜金娜（Darya Dugina）於8月時在莫斯科被暗殺，俄羅斯當局指是烏克蘭特工所為。

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責任編輯：李俊儀

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