【虛擬貨幣】陳茂波指新一批綠債以代幣化方式發行 預計年底前推出

財政司司長陳茂波在網誌上表示，特區政府在上月底發表了《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，闡明了對虛擬資產行業、相關創新技術與應用，和其生態系統發展的願景和方針，並力求透過便利行業創新的政策、整全和平衡的監管框架、「風險為本」的監管方向，為行業締造穩健有利的發展條件，並務實地提出多項試驗計劃，以測試並提升相關技術水平和應用性。

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他指出，自今年中以來，國際上相繼有加密貨幣崩盤或相關企業破產，上周亦有大型虛擬貨幣交易平台申請破產保護，市場形容為「加密貨幣寒冬」，也令業界更認定必須以具透明度的方式運作，加上妥善適切的監管和合規要求，特別是在企業管治、財務和營運披露，以及投資者和用户保障等方面，才有利於虛擬資產行業的長遠發展，而這亦是國際間對此的最新共識。我們剛發表的政策宣言，正有利於構建這樣的環境，令業界對香港的虛擬資產市場發展充滿期待。

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陳茂波表示，在虛擬資產發展政策宣言中，政府提出了幾個試驗計劃，包括將新一批供機構投資者認購的綠色債券以代幣化方式發行，預計年底前推出，這將成為全球首批代幣化的政府綠色債券。金管局亦正研究數碼港元，可作為銜接法定貨幣與虛擬資產之間的「骨幹」和支柱，為推動更多創新提供所需的配套。此外，金管局已於較早前進行諮詢，探討如何規管用作支付用途的穩定幣，稍後會公布下一步的跟進工作。

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