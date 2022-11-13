【美國中期選舉】民主黨料保參議院控制權 取内華達1席

美媒推算美國中期選舉結果，預料民主黨候選人於内華達州擊敗共和黨人，於參議院再取一席料能於參院維持50席優勢。即使共和黨再奪佐治亞州一席，憑著民主黨籍副總統賀錦麗手中一票，民主黨仍能保住參院控制權。

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美媒上周六（12日）估計，現任民主黨内華達州參議員馬斯托（ Catherine Cortez Masto）以微弱優勢，擊敗獲前總統特朗普（Donald Trump）支持的共和黨候選人Adam Laxalt。

雖然佐治亞州議席沒有候選人取得過半數選票，最高得票兩人須於下月初進行第二輪投票。不過馬斯托連任成功，代表民主黨在參院可保住最少50席。

即使民主黨人未能贏得佐治亞州議席，民主黨人和共和黨人於參院各維持50席。當兩黨表決議案的票數持平時，賀錦麗（Kamala Harris）作為參院議長可投下關鍵一票，代表民主黨仍能保住參院控制權。

如果民主黨人能於佐治亞州再取一席，民主黨的優勢就能擴大到51席對49席，可通過數項簡單多數票表決的法案，無需受有5分3議員同意才可通過法案的60票門檻限制。

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民主黨人料能繼續控制參院，將能夠批准總統拜登（Joe Biden）提名的聯辦法官等重要職位的人選。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，結果反映美國人相信民主，而且民主的根基深厚且牢固。

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責任編輯：鄭錦玲