【京東9618】 京東雙11超越行業增速 近萬種農產品成交額逾10萬人幣

京東(09618)宣布，剛過去的雙11購物節超越了行業增速，創造了新的紀錄。與此同時，零售購物用戶數目亦再創佳績。和阿里巴巴(09988)一樣，京東未有披露雙11期間的實際成交金額。

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京東表示，今年雙11由高質量農產品引領增長。購物節期間近萬種農產品成交額超過10萬元人民幣，近3成糧油，茶葉等初加工農產品實現了超過100%的增長，交額最高的100種商品中，超過50%是新品種。 京東零售首席執行官辛利軍表示，京東作為實體經濟的一員，會攜手每一個夥伴穩中求進，在建設更加了不起的實體經濟中貢獻最大的力量。

另外，京東旗下京東物流(02618) 智能供應鏈基礎設施進一步升級，遍布全國的京東物流亞洲一號智能產業園大規模處理量較去年同期增加50%。同時，京東物流聯同上下游夥伴持續推動綠色供應鏈，透過綠色倉儲及包裝等一體化減碳措施，累計減碳20萬噸。

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